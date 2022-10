Γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ του Εau de Parfum και του Εau de Toilette; - Εδώ θα τα μάθετε όλα...

Να θυμάστε ότι και τα αρώματα λήγουν

Το συνδέουμε συχνά με μια συγκεκριμένη στιγμή, ανάμνηση ή πρόσωπο, γι’ αυτό και προκαλεί πραγματικές συναισθηματικές αντιδράσεις.

Πέρα από τη συναισθηματική σχέση που έχουμε με ένα άρωμα, πολλές φορές δεν ξέρουμε πολλά παραπάνω γι’ αυτό. Μάλιστα, ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά ενός αρώματος, παραμένει για πολλές από εμάς ένα μυστήριο. Φυσικά, αναφερόμαστε στην κατηγορία του αρώματος μεταξύ Eau de parfum και Eau de toilette.

Αν, λοιπόν, κι εσύ δεν είσαι σίγουρη για τις διαφορές των δύο αυτών αρωματικών κατηγοριών συνέχισε να διαβάζεις.

Πώς διαφέρει το Εau de Parfum από το Εau de Toilette;

Όσο κι αν μας εκπλήσσει, η διάκριση μεταξύ των Eau de parfum και των Eau de toilette είναι σαφής και απλή. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όλα βασίζονται στο πόση συγκέντρωση και βάθος έχει ένα άρωμα. Συνήθως, η συγκέντρωση ενός Eau de toilette κυμαίνεται μεταξύ 8-12%, ενώ η συγκέντρωση ενός Eau de parfum 12-18%.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το ποσοστό του αρωματικού ελαίου σ’ ένα άρωμα δεν είναι μια απλή ποιοτική τιμή. Γιατί, όπως με τα μπαχαρικά στη μαγειρική, η μεγαλύτερη ποσότητα δεν είναι πάντα καλύτερη. Ανάλογα με τον τύπο του αρώματος, ισχύει συχνά η φιλοσοφία του less is more. Απ’ την άλλη, μερικές φορές μια υψηλότερη συγκέντρωση είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση ένα είναι σίγουρο: Ανεξάρτητα από την ακριβή περιεκτικότητα, ένα Eau de parfum έχει πάντα μεγαλύτερη συμπύκνωση αρώματος από ένα Eau de toilette.

Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια τα Eau de Parfums από τα Eau de Toilettes;

Έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το πώς αλλάζει η “εμπειρία” του αρώματος μεταξύ ενός Eau de parfum και ενός Eau de toilette. Συγκεκριμένα, η υψηλότερη συγκέντρωση αρώματος σ’ ένα Eau de parfum, έχει ως αποτέλεσμα μια πιο μακράς διάρκειας και πιο έντονη εφαρμογή.

Μπορεί ένα Eau de Parfum να μυρίζει το ίδιο με ένα Eau de Toilette;

Το Eau de parfum και το Eau de toilette μπορεί να μην έχουν την ίδια μυρωδιά, ακόμη και αν αναγράφεται ότι έχουν το ίδιο άρωμα. Έτσι, μπορεί ένα Eau de parfum με ένα Εau de toilette να δύο έχουν το ίδιο κεντρικό θέμα, αλλά οι αναλογίες των νότες κορυφής, μέσης και βάσης μπορεί να είναι διαφορετικά ισορροπημένες. Μερικές φορές το θέμα του αρώματος επεκτείνεται περισσότερο με πρόσθετες νότες ή με μια εντελώς διαφορετική πινελιά.

Από την άλλη, σε κάποιες πιο εξειδικευμένα εταιρείες, μπορεί να πρόκειται για το ίδιο αρωματικό έλαιο σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Για παράδειγμα, τα αρώματα της Diptyque, έχουν τροποποιηθεί για να προσαρμόζονται και στις δύο κατηγορίες. Γι’ αυτό και η εταιρεία προσφέρει τα ίδια αρώματα σε Eau de parfum και Εau de toilette. Στην περίπτωση αυτή, το Eau de parfum έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση αρώματος και είναι συνήθως πιο έντονο.

Έτσι λοιπόν, τα Eau de parfums και τα Eau de toilettes δεν είναι ακριβώς εναλλάξιμα. Συχνά, το Eau de toilette είναι και πιο ελαφρύ και πιο φρέσκο, ενώ το Eau de parfum είναι πιο πλούσιο και πιο διαρκές. Για την ημέρα ή για χρήση στο γραφείο, μπορεί να είναι πιο άνετο και κατάλληλο ένα Eau de toilette, ενώ το μεγαλύτερο βάθος ενός Eau de parfum το καθιστά ιδανικό για βράδυ. Παράλληλα, παίζει ρόλο και η θερμοκρασία της περιοχής που βρίσκεσαι. Σε υγρά και ζεστά κλίματα, ένα Eau de toilette μπορεί να είναι προτιμότερο, ενώ σε πιο δροσερό καιρό, ένα Eau de parfum προσφέρει περισσότερη ζεστασιά και βάθος.

Έχουν ημερομηνία λήξης τα Eau de Toilette ή τα Eau de Parfum;

Όπως τα περισσότερα πράγματα, τα αρώματα λήγουν. Η ημερομηνία λήξης ενός αρώματος, όμως, μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας για το πόσο καιρό αντέχει ένα άρωμα. Αντιθέτως, η διάρκεια ζωής του εξαρτάται από τη μάρκα, τα συστατικά και τον τόπο αποθήκευσης του.

Πώς να επιλέξεις μεταξύ Eau de Toilette και Eau de Parfum;

Όμοια με την επιλογή της μυρωδιάς, ο καλύτερος τρόπος είναι να δοκιμάσεις και τα δύο. Καθώς το άρωμα είναι μια πολύ προσωπική εμπειρία, είναι σημαντικό να δεις πώς αλληλοεπιδρά με την επιδερμίδα σου αλλά και πως εντάσσεται στην καθημερινότητα σου. Εναλλακτικά, μπορείς να επιλέξεις ένα Eau de toilette για τη μέρα και τη δουλειά και ένα Eau de parfum για τις εξόδους σου.

Συμβουλές εφαρμογής για μεγαλύτερη διάρκεια

Ψέκασε το αμέσως μετά το ντους, αφού εφαρμόσεις την ενυδατική σου Ψέκασε το πάντα σε ενυδατωμένη επιδερμίδα Συνδύασε το με ενυδατική κρέμα ή λάδι στο ίδιο άρωμα Συνδύασε το με άρωμα μαλλιών στο ίδιο άρωμα.

