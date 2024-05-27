Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR δημιούργησαν... χαμό στο κέντρο της Αθήνας, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και κάνοντας τη νύχτα μέρα!



Το «πάρτι» ξεκίνησε από την Ομόνοια και συνεχίστηκε στο Σύνταγμα και μπροστά στη Βουλή, με την «πράσινη λαοθάλασσα» να δημιουργεί συγκλονιστικές εικόνες και να μην σταματά τον χορό και τα συνθήματα!

