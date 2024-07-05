Euro 2024-Ελβετία-Γιακίν: «Είμαστε σε καλή κατάσταση, έχουμε αυτοπεποίθηση»

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Είναι αυτό το «πιο σημαντικό ματς» της καριέρας του; «Ελπίζω να μου κάνετε την ίδια ερώτηση την επόμενη εβδομάδα», είπε αστειευόμενος ο προπονητής της Ελβετίας Μουράτ Γιακίν, μιλώντας σήμερα (5/7) στους δημοσιογράφους ενόψει της αυριανής προημιτελικής αναμέτρησης με την Αγγλία στο Euro 2024.

«Μέχρι στιγμής μπορέσαμε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε μεγάλους αντιπάλους», είπε σε συνέντευξη Τύπου, εννοώντας τη νίκη επί της Ιταλίας (2-0) στη φάση των «16» και την ισοπαλία με τη Γερμανία (1-1) στους ομίλους. «Είμαστε σε καλή κατάσταση, έχουμε αυτοπεποίθηση και έχουμε δείξει σε αρκετά ματς ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε μεγάλες ομάδες, κυρίως με την Ιταλία και τη Γερμανία», σημείωσε.

Σε περίπτωση νίκης, η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία ή την Τουρκία στις 10 Ιουλίου, τέσσερις ημέρες πριν τον τελικό που είχε προγραμματιστεί στο Βερολίνο:

«Δεν πρέπει να υποτιμούμε την Αγγλία», προειδοποίησε ο αμυντικός της Νιούκαστλ, Φάμπιαν Σερ. «Ανεξάρτητα από το πώς έπαιξαν στον πρώτο γύρο και στη φάση των «16», είναι στα προημιτελικά και είναι μια ομάδα πολύ υψηλού επιπέδου, μπορούν πάντα να βλάψουν τον αντίπαλό τους».

Η Ελβετία δεν πρέπει να επικεντρωθεί στον αρχηγό και σέντερ φορ Χάρι Κέιν, αφού η απειλή μπορεί να προέλθει από όλες τις πλευρές, προειδοποίησε: «Δεν παίζουμε μόνο με τον Χάρι Κέιν, πρέπει να σταματήσουμε όλη αυτή την αγγλική ομάδα, πολύ υψηλού επιπέδου. Ξέρουμε πόσο δύσκολο και επικίνδυνο θα είναι, αλλά έχουμε αμυνθεί καλά μέχρι στιγμής, βοηθάμε ο ένας τον άλλον στην άμυνα».

Η Ελβετία θα έχει όλους τους παίκτες έτοιμους για τον προημιτελικό και συγκεκριμένα τον Γκρανίτ Τζάκα, στον κεντρικό του ρόλο στη μεσαία γραμμή, έχοντας πάντως προπονηθεί ξεχωριστά για ένα μέρος της εβδομάδας. «Είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης, μπόρεσε να προπονηθεί, είναι σε καλή κατάσταση, υπολογίζω 100% σε αυτόν και πιστεύω ότι θα έχει έναν υπέροχο αγώνα αύριο (Σάββατο) με όλους τους συμπαίκτες του», είπε ο Γιακίν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.