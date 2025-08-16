Χίος: Σχεδόν 70.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τα πύρινα μέτωπα - Δείτε χάρτη

Σχεδόν 70.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τα πύρινα μέτωπα στη Χίο σύμφωνα με το Meteo Gr.

Ειδικότερα, 69.089 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη βορειοδυτική Χίο μεταξύ 12 και 15 Αυγούστου σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος Copernicus.

Η εκτίμηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής 15/08 και αφορούσε δορυφορική χαρτογράφηση που ολοκληρώθηκε στις 12:12 της Παρασκευής 15/08. Στον σχετικό χάρτη με κίτρινες αποχρώσεις παρουσιάζονται οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την έναρξη της πυρκαγιάς έως τις 12:12 της Παρασκευής 15/08.

Σημειώνεται ότι τα νούμερα που δίνονται παραπάνω δεν αποτελούν εκτιμήσεις καμένων εκτάσεων, αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένεται η συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.

