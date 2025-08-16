Η Οργάνωση Πράσινα Βαλκάνια απελευθέρωσε 24 πελαργούς στη φύση μέσω του Κέντρου Διάσωσης Άγριας Ζωής στη Βουλγαρία

Είκοσι τέσσερις πελαργοί αφέθηκαν ελεύθεροι στη φύση από το Κέντρο Διάσωσης Άγριας Ζωής των Πράσινων Βαλκανίων, που βρίσκεται στη Στάρα Ζαγόρα. Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για την προστασία της άγριας ζωής στην ευρύτερη περιοχή της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά 30 πελαργοί υποβλήθηκαν σε ειδικές κτηνιατρικές εξετάσεις, διαδικασία που πραγματοποιήθηκε με τη συνεισφορά δεκάδων εθελοντών. Μετά την αρχική φροντίδα και αποπαρασίτωση, τα πτηνά προετοιμάστηκαν προσεκτικά για την επανένταξή τους στη φύση.

Η Αντριάνα Τζαμαλόβα, κτηνίατρος του Κέντρου, μιλώντας στο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων, υπογράμμισε ότι «οι περισσότεροι από τους απελευθερωθέντες πελαργούς είχαν βρεθεί στο Κέντρο Διάσωσης από νεογνά, ενώ κάποιοι εισήχθησαν λόγω τραυματισμών».

Συστηματικές ενέργειες προστασίας πελαργών

Κάθε χρόνο, το Κέντρο Διάσωσης Άγριας Ζωής των Πράσινων Βαλκανίων προχωρά στην επανένταξη από 180 έως και 200 πελαργών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση των πληθυσμών αυτών των σημαντικών για το οικοσύστημα πτηνών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

