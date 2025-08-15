Σημαντική πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 15:00 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πέλεη Αργολίδας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά αυτή τη στιγμή κινείται προς την πλαγιά, μακριά από τον οικισμό, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν άμεσα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 60 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς και εναέριες δυνάμεις με έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες ελέγχου της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.