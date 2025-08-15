Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προς δύσβατη πλαγιά η φωτιά στην Αργολίδα- Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Πέλεη Αργολίδας, με 60 πυροσβέστες, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να επιχειρούν, ενώ δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Κατάσβεση φωτιάς στην Αργολίδα

Σημαντική πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 15:00 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πέλεη Αργολίδας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά αυτή τη στιγμή κινείται προς την πλαγιά, μακριά από τον οικισμό, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν άμεσα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 60 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς και εναέριες δυνάμεις με έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες ελέγχου της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά Αργολίδα Πελοπόννησος φυσικές καταστροφές Πολιτική Προστασία κλιματική αλλαγή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark