Φωτιές στην Ελλάδα: Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τα πύρινα μέτωπα

Τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το σύστημα VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου παρουσιάζει το meteo.gr σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σε μια πρώτη εκτίμηση για την έκταση των περιοχών που έχουν επηρεαστεί από τις έξι μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα (Αχαΐα, Πάτρα, Χίος, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Πρέβεζα) και προσεγγίζουν τα 100.000 στρέμματα.

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Χίος: ~40.000 στρέμματα

Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα

Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα

Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα

Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα

Πάτρα: ~2.000 στρέμματα

Σημειώνεται ότι τα νούμερα που δίνονται παραπάνω ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένεται η συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.

