Χίος: Μάχη με τις φλόγες από πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους

Κρίσιμες είναι οι ώρες για τη βορειοδυτική Χίο, όπου δασική πυρκαγιά μαίνεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, απειλώντας οικιστικές ζώνες και ζωτικό φυσικό πλούτο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι που, σε αγαστή συνεργασία με τα εναέρια μέσα, προσπαθούν να δαμάσουν τις φλόγες, οι οποίες ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων επιχείρησαν αδιάκοπα μέχρι τη δύση του ηλίου, ενισχύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του μετώπου της φωτιάς.

Επικίνδυνη εξάπλωση προς το χωριό Κηπουριές

Γύρω στις 8 το βράδυ, το πλέον κρίσιμο μέτωπο εντοπιζόταν στην περιοχή των Κηπουριών, όπου από τις 7 μ.μ. οι φλόγες είχαν ήδη διεισδύσει στον οικισμό, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές και τους κατοίκους. Κυρίαρχη προτεραιότητα αποτελεί η αποτροπή της επέκτασης της φωτιάς προς τις Αψιλές, μια περιοχή με πυκνό πευκοδάσος και σημαντική οικολογική αξία.

«Ο στόχος μας είναι να περιορίσουμε την πορεία της φωτιάς προτού φτάσει στις Αψιλές. Δίνουμε αγώνα με το χρόνο», υπογράμμισε στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, περιγράφοντας την ασφυκτική πίεση υπό την οποία επιχειρούν τα σωστικά συνεργεία.

