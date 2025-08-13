Έβρος: Ο Ασπροπάρης που επέστρεψε στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς μετά την αναγέννηση από τις στάχτες

Τον Ιούλιο του 2022, μια εκτεταμένη πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο το μοναδικό οικοσύστημα της περιοχής, με αποτέλεσμα να απειληθούν η πλούσια χλωρίδα και πανίδα του δάσους. Μεταξύ των ζώων που κινδύνεψαν ήταν και δύο νεοσσοί Ασπροπάρηδες, που, λόγω ηλικίας, δεν μπορούσαν να πετάξουν. Οι αρχές αποφάσισαν να τα απομακρύνουν προσωρινά για λόγους ασφάλειας. Μετά το πέρας του κινδύνου, τα νεαρά αρπακτικά επέστρεψαν στη φωλιά τους και συνέχισαν να δέχονται τη φροντίδα των γονιών τους, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές. Μέσα σε λίγες μέρες, οι νεοσσοί ξεκίνησαν τις πρώτες τους πτήσεις και το Σεπτέμβριο αναχώρησαν για τη μετανάστευσή τους στην Αφρική, χάνοντας από τότε τα ίχνη τους.

Τρία χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2025, ένας από τους δύο Ασπροπάρηδες εντοπίστηκε στη Βουλγαρία από την οργανισμό BSPB (Bulgarian Society for the Protection of Birds - BirdLife Bulgaria). Η ελληνική καταγωγή του ταυτοποιήθηκε χάρη στον μοναδικό κωδικό του δαχτυλιδιού που είχε τοποθετηθεί κατά τη διάσωσή του. Με την προσθήκη πομπού παρακολούθησης, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός Ασπροπάρης αναζητούσε θέση φωλεοποίησης στην ορεινή Ροδόπη – μια εξέλιξη που γέμισε με αισιοδοξία τους επιστήμονες.

Η επιστροφή του Ασπροπάρη και το μέλλον του στην Ελλάδα

Την ιστορία της επιστροφής του πτηνού, αλλά και τη σημασία του γεγονότος για το περιβάλλον της Θράκης, κοινοποίησε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης (ΕΠΒΘ). Η ερευνήτρια πεδίου Ελισάβετ Κρετ μίλησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων σχετικά με τη σοβαρή μείωση του πληθυσμού των Ασπροπάρηδων, τονίζοντας πως στη Θράκη απαντώνται τα μόνα πέντε ζευγάρια του είδους σε ολόκληρη την Ελλάδα. «Όπως φαίνεται, η Θράκη είναι το τελευταίο καταφύγιο του είδους στη χώρα μας», επισημαίνει, τονίζοντας την κρισιμότητα της περιοχής για την επιβίωσή τους.

Η δραματική μείωση του πληθυσμού αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των απειλών – εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Ασπροπάρης βρίσκεται αντιμέτωπος με τα δηλητηριασμένα δολώματα (καθώς είναι πτωματοφάγος), το παράνομο κυνήγι στη Μέση Ανατολή και το επικίνδυνο μεταναστευτικό ταξίδι του μέχρι την Αφρική, όπου διαχειμάζει. Η κ. Κρετ εξηγεί: «Λόγω του μικρού πληθυσμού, τα μικρά δεν βρίσκουν οδηγούς για το μεγάλο ταξίδι... Συχνά ακολουθούν άλλα μεταναστευτικά είδη ή επιλέγουν διαδρομές που μπορεί να μην είναι ασφαλείς, όπως η θάλασσα».

Η αναγέννηση του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς: Ελπίδα και προκλήσεις

Παρά τις καταστροφές που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο Δάσος Δαδιάς –η μεγαλύτερη σε έκταση των τελευταίων 20 ετών στην Ευρώπη– η φύση παρουσιάζει εντυπωσιακή αναγεννητική δυναμική. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η κ. Κρετ, τα αρπακτικά πουλιά δεν εγκατέλειψαν το Πάρκο. Ειδικά για τους Μαυρόγυπες, φέτος καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αναπαραγόμενος πληθυσμός των τελευταίων 30 ετών στη Θράκη.

Ωστόσο, η ερευνήτρια τονίζει πως η ανάκαμψη δεν είναι ίδια για όλα τα είδη: «Πολλά είδη, όπως οι χελώνες, έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες και η ανάκαμψή τους θα χρειαστεί χρόνο». Η ίδια εκφράζει ανησυχία για το τι θα συμβεί όταν πέσουν τα καμένα δέντρα, στα οποία φωλιάζουν πολλά είδη: «Ίσως τότε μετακινηθούν σε περιοχές με καλύτερες συνθήκες – όμως αυτό μένει να φανεί, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιου μεγέθους καταστροφής».

Παρόλα αυτά, η φυσική αναγέννηση του δάσους προχωρά ικανοποιητικά, κάτι που δικαιολογεί την αισιοδοξία των ειδικών. «Η φύση δείχνει να ανακάμπτει χωρίς μαζικές ανθρώπινες παρεμβάσεις. Ωστόσο, παραμένουμε σε φάση παρατήρησης και καταγραφής γιατί είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα», υπογραμμίζει η κ. Κρετ. Το γεγονός ότι ένα νεαρό Ασπροπάρης που διασώθηκε, επέστρεψε ζωντανό στην περιοχή του μετά από τρία χρόνια λειτουργεί ως σύμβολο ελπίδας για το μέλλον του Εθνικού Πάρκου.

Υπενθυμίζεται ότι η παρακολούθηση του Ασπροπάρη στη Θράκη γίνεται από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή», που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του WWF Ελλάς και τη συνεργασία 11 σημαντικών ελληνικών περιβαλλοντικών ΜΚΟ, με κοινό όραμα την ευημερία της άγριας ζωής και του ανθρώπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.