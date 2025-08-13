Προϊστορική φάλαινα ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία - Δείτε πώς έμοιαζε

Ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο απολίθωμα κρανίου προϊστορικού πλάσματος βρήκε τυχαία το 2019 ένας περιπατητής σε παραλία της κομητεία Σερφ Κοστ, στην Αυστραλία. Τώρα οι επιστήμονες κατάφεραν να το «ταυτοποιήσουν» και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ανήκει σε μία φάλαινα με κοφτερά δόντια, ενός τρομερού θηρευτή, που ζούσε πριν από 26 εκατομμύρια χρόνια.

Τα Μουσεία Βικτώριας της Μελβούρνης ανάπλασαν το είδος από το απολίθωμα του κρανίου.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «γρήγορο και με κοφτερά δόντια θηρευτή» που είχε περίπου το μέγεθος ενός δελφινιού. «Πρόκειται ουσιαστικά για μια μικρή φάλαινα με μεγάλα μάτια και ένα στόμα γεμάτο κοφτερά δόντια», δήλωσε ο ερευνητής Ρουέιριντ Ντάνκαν.

«Φανταστείτε μια εκδοχή πτεροφάλαινας που μοιάζει με καρχαρία: μικρή και απατηλά χαριτωμένη, αλλά σίγουρα όχι ακίνδυνη».

Το κρανίο ανήκε σε ομάδα προϊστορικών φαλαινών, μακρινών συγγενών και μικρότερων των σημερινών φαλαινών, που τρέφονται με πλαγκτόν.

Πρόκειται για το τέταρτο είδος αυτού του τύπου φαλαινών που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, σύμφωνα με τα Μουσεία Βικτωρίας.

«Αυτό το απολίθωμα μας δίνει μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι αρχαίες φάλαινες μεγάλωσαν και εξελίχθηκαν και πώς η εξέλιξη διαμόρφωσε το σώμα τους στο μέτρο που προσαρμόζονταν στη θαλάσσια ζωή», δήλωσε ο παλαιοντολόγος Έριχ Φιτζέραλντ, ο οποίος συνυπογράφει τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Zoological Journal of the Linnean Society.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.