Οι υπηρεσίες διάσωσης σε χώρες των Βαλκανίων βρίσκονται σε επιφυλακής σήμερα ενόψει ενός κύματος ζέστης που αναμένεται στην περιοχή, λίγες μόλις ημέρες μετά τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στις ακτές της Κροατίας, όπου κηρύχθηκε «κόκκινος συναγερμός».

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, με θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να ανέλθουν έως τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά περιοχές.

Στην Κροατία, όπου πολλά στρέμματα γης μετατράπηκαν σε στάχτη το Σαββατοκύριακο στις ακτές, σε κοντινή απόσταση από το Σπλιτ, ο αρχηγός της πυροσβεστικής Σλάβκο Τουκάκοβιτς προέτρεψε σε ένα δελτίο Τύπου «τους κατοίκους να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να συμβάλουν στην ασφάλεια στις ακτές και στην ενδοχώρα, με το να συμπεριφέρονται με υπεύθυνο τρόπο».

Περιοχές, όπως η πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ και η Δαλματία, βρίσκονατι σε «ύψιστο συναγερμό» για αυτό το πρώτο κύμα ζέστης του καλοκαιριού.

«Ας μην επιτρέψουμε οι πυρκαγιές να γίνουν η καθημερινή μας ρουτίνα», επισήμανε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.

Στην Αλβανία, οι πυροσβέστες έθεσαν σήμερα υπό έλεγχο περισσότερα από 12 μέτωπα φωτιάς και εκφράζουν φόβους πως η ζέστη και η ξηρασία θα τροφοδοτήσουν νέες πυρκαγιές.

Σε συναγερμό βρίσκεται επίσης η Σερβία, όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φθάσουν αύριο τους 39 βαθμούς Κελσίου στο Βελιγράδι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

