Τον Ιανουάριο του 2024, η Νότια Κορέα ψήφισε νόμο που απαγορεύει την κατανάλωση σκύλου, τερματίζοντας τη μακραίωνη πρακτική της κατανάλωσης κρέατος σκύλου, η οποία πλέον δεν είναι δημοφιλής, ιδιαίτερα στους νέους της χώρας.

Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ το 20127, δίνοντας στους αγρότες και στους ιδιοκτήτες εστιατορίων που σέρβιραν αποκλειστικά κρέας σκύλου, να χρόνο να βρουν εναλλακτικές πηγές απασχόλησης και εισοδήματος.

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση χαιρετίστηκε από τη Δύση και τις φιλοζωικές οργανώσεις, αυτή αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τα σχεδόν 3.500 αγροκτήματα που εκτρέφουν σκύλους για κατανάλωση στη Νότια Κορέα - καθώς και περίπου 3.000 εστιατόρια που σέρβιραν αποκλειστικά πιάτα με κρέας σκύλου.

500.000 σκύλοι αντιμέτωποι με την ευθανασία

Πέραν της οικονομικής καταστροφής που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις – πολλές από τις οποίες ασχολούνται με την εκτροφή σκύλων για δεκαετίες – υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τα ίδια τα ζώα, περίπου 500.000 σήμερα, τα οποία έχουν μείνει στα «αζήτητα», και χωρίς μέριμνα από την κυβέρνηση για το μέλλον τους.

«Παρόλο που η απαγόρευση του κρέατος σκύλων έχει περάσει, τόσο η κυβέρνηση όσο και οι πολιτικές ομάδες εξακολουθούν να αγωνίζονται για το πώς να σώσουν τα εναπομείναντα σκυλιά», λέει στο BBC o Lee Sangkyung, διευθυντής εκστρατείας στο Humane World for Animals Korea (Hwak).«Ένας τομέας που εξακολουθεί να φαίνεται ελλιπής είναι η συζήτηση γύρω από τα σκυλιά που έχουν μείνει πίσω» τόνισε.

Εκπρόσωπος τύπου από το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Νότιας Κορέας δήλωσε στο BBC ότι, εάν οι ιδιοκτήτες αγροκτημάτων εγκαταλείψουν τα σκυλιά τους, οι τοπικές κυβερνήσεις θα αναλάμβαναν να τα βάλουν σε καταφύγια.

Όμως η φιλοξενία των σκύλων εκτροφής έχει αποδειχθεί δύσκολη καθώς τα καταφύγια διάσωσης είναι ήδη υπερπλήρη.

Επιπλέον, οι πολίτες της χώρας δυσκολεύονται να υιοθετήσουν έναν σκύλο εκτροφής για δύο λόγους.

Α) πρόκειται κυρίως για μεγάλες ράτσες, μεγαλόσωμα σκυλιά, ενώ στην αστικοποιημένη κοινωνία της Νότιας Κορέας, όπου πολλοί άνθρωποι ζουν σε συγκροτήματα διαμερισμάτων, οι επίδοξοι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων θέλουν το αντίθετο.

Το ζήτημα περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι πολλά είναι είτε καθαρά είτε μικτά "tosa-inu", μια ράτσα που χαρακτηρίζεται ως «επικίνδυνη» στη Νότια Κορέα και απαιτεί κυβερνητική έγκριση για να υιοθετηθεί ως κατοικίδιο.

Β) Υπάρχει επίσης ένα κοινωνικό στίγμα που σχετίζεται με τα σκυλιά που προέρχονται από αγροκτήματα κρέατος, λόγω ανησυχιών για ασθένειες και ψυχικά τραύματα.

Όλα αυτά τα εμπόδια προδιαγράφουν το τέλος για αμέτρητα λεγόμενα «σκυλιά διάσωσης». Αν και γλίτωσαν τη σφαγή, καθώς δεν έχουν πού αλλού να πάνε, αντιμετωπίζουν τώρα την προοπτική της ευθανασίας.



Πηγή: skai.gr

