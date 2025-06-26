Σχεδόν 6 εκατομμύρια γάιδαροι σφάζονται κάθε χρόνο για το δέρμα τους, που χρησιμοποιείται στην κινεζική παραδοσιακή ιατρική, ένας αριθμός ο οποίος μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 2027 στα 7 εκατομμύρια, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Donkey Sanctuary (Καταφύγιο Γαϊδουριών).

Τα δέρματα των γαϊδάρων εξάγονται στην Κίνα για την παρασκευή ενός παραδοσιακού φαρμάκου γνωστού με το όνομα ejiao, το οποίο χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, την επιβράδυνση της γήρανσης, αλλά και την τόνωση της λίμπιντο και της γονιμότητας.

Περιζήτητο το παραδοσιακό «βιάγκρα» την κινεζική μεσαία τάξη

Το προϊόν αυτό, που άλλοτε ήταν αποκλειστικό προνόμιο των αυτοκρατόρων, είναι πλέον περιζήτητο από την κινεζική μεσαία τάξη και αντιπροσωπεύει μια αγορά άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων (5,1 δισεκατομμύρια ευρώ).

Για να τροφοδοτηθεί αυτό το εμπόριο, περίπου 5,9 εκατομμύρια γάιδαροι σφάζονται κάθε χρόνο στον κόσμο και ο αριθμός αυτός μπορεί να φθάσει τα 6,8 εκατομμύρια μέχρι το 2027.

Καθώς ο πληθυσμός γαϊδουριών της Κίνας έχει καταρρεύσει τις τελευταίες δεκαετίες, περνώντας από τα 11 εκατομμύρια το 1992 σε μόλις 1,5 εκατομμύριο το 2023, η αγορά έχει στραφεί κυρίως προς την Αφρική για να ικανοποιήσει τη ζήτηση.

Αυτή η αγορά, που βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη, «έχει μεταμορφώσει τους γαϊδάρους σε εμπορεύματα, τροφοδοτώντας μια εμπορική επιδημία» η οποία πλήττει ιδιαίτερα τις δραστηριότητες των γυναικών και των παιδιών, υπογραμμίζει στην έκθεσή της η Donkey Sanctuary, μια βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση.

«Παράνομα δίκτυα λειτουργούν σε όλη την ήπειρο, συχνά χωρίς συνέπειες, κλέβοντας και σφάζοντας γαϊδάρους μέσα στη νύκτα», τονίζεται στην έκθεση.

Το Φεβρουάριο 2024, η Αφρικανική Ένωση απαγόρευσε το εμπόριο δερμάτων γαϊδουριών σε όλη την ήπειρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

