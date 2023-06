Έγκλημα: Περίπου 10.000 μπλε καρχαρίες θανατώθηκαν ανοιχτά της Βραζιλίας - Κατασχέθηκαν 28 τόνοι πτερυγίων (βίντεο)

Την κατάσχεση πάνω από 28 τόνων πτερυγίων καρχαρία, που αποκτήθηκαν παράνομα και προορίζονταν για εξαγωγή στην Ασία, όπου είναι πολύ δημοφιλή, ανακοίνωσαν οι αρχές της Βραζιλίας χθες, Τρίτη,

Αυτοί οι 28,7 τόνοι πτερυγίων αντιστοιχούν στη θανάτωση περίπου 10.000 γλαυκοκαρχαριών (Prionace glauca, γνωστοί και ως μπλε καρχαρίες), ή ρυγχοκαρχαριών (Isurus oxyrinchus, γνωστοί και ως μάκο), σημειώνει το βραζιλιάνικο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Φυσικών Πηγών σε ανακοίνωσή του, στην οποία διευκρινίζει ότι αυτοί αλιεύτηκαν «σε αρκετές περιοχές ανοιχτά των βραζιλιανικών ακτών».

«Πρόκειται μάλλον για την μεγαλύτερη κατάσχεση προϊόντος αυτού του είδους στην ιστορία», σημειώνει σε ανακοίνωση της υπηρεσίας ο Ζαΐχ Σμιτ, ένας από τους επικεφαλής της.

Σχεδόν το σύνολο των πτερυγίων αυτών κατασχέθηκε από μια εταιρεία της πολιτείας Σάντα Καταρίνα, στη νότια Βραζιλία.

Η υπόλοιπη ποσότητα, την οποία ετοιμαζόταν να εξαγάγει άλλη επιχείρηση, κατασχέθηκε στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία.

Στη διακίνηση ενδέχεται να εμπλέκονται κι άλλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την Ibama.

