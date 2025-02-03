Ρωγμές παρουσιάζει ο τεράστιος παγετώνας που έχει σχηματιστεί στη Γροιλανδία - ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο - ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής.

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι το στρώμα πάγου παρουσιάζει ρωγμές πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο αυξάνοντας την πιθανότητα να ανέβει η στάθμη της θάλασσας κατά επτά μέτρα.

Μια μελέτη με επικεφαλής ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Durham της Βρετανίας, διαπίστωσε ότι ο αριθμός των ρωγμών έχουν αυξηθεί με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία πέντε χρόνια.

Συνολικά, ο αριθμός των ρωγμών αυξήθηκε κατά 4,3% μεταξύ 2016 - 2021. Αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική γιατί υποδηλώνει ότι οι παγετώνες λιώνουν και ρέουν στη θάλασσα πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «ντόμινο» επιπτώσεων με αποτέλεσμα στην εξαφάνιση του «φύλλου πάγου» της Γροιλανδίας ακόμη πιο γρήγορα.

Ο παγετώνας της Γροιλανδίας είναι το μεγαλύτερο σώμα πάγου στο βόρειο ημισφαίριο και καλύπτει πάνω από 1,7 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα - σχεδόν το 80% της επιφάνειας της Γροιλανδίας.

Τον τελευταίο αιώνα, το στρώμα πάγου λιώνει με σταθερά αυξανόμενο ρυθμό, εγείροντας ανησυχίες για επικίνδυνες αυξήσεις της στάθμης της θάλασσας παγκοσμίως.

Ήδη, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το στρώμα πάγου της Γροιλανδίας έχει συμβάλει κατά 14 χιλιοστά στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας από το 1992 - και προβλέπουν ότι θα μπορούσε να προσθέσει άλλα 30 εκατοστά έως το 2100.

Ο επικεφαλής της έρευνας Dr Tom Chudley λέει ότι: «Σε έναν κόσμο που θερμαίνεται, θα περιμέναμε να δούμε να σχηματίζονται περισσότερες ρωγμές»

Χρησιμοποιώντας πάνω από 8.000 τρισδιάστατες δορυφορικές εικόνες, ο Dr Chudley και οι συνεργάτες του χαρτογράφησαν τις ρωγμές στο στρώμα πάγου κατά τη διάρκεια της πενταετίας μεταξύ 2016 - 2021.

Αυτό έδειξε ότι ο συνολικός αριθμός των ρωγμών αυξανόταν σταθερά, με ορισμένες περιοχές να αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα από άλλες.

Στις άκρες μεγάλων παγετώνων, κοντά στο σημείο που συναντούσαν τη θάλασσα, οι ερευνητές εντόπισαν «σημαντικές αυξήσεις» στον αριθμό των ρωγμών.

Ωστόσο, η συνολική αύξηση φαίνεται πολύ χαμηλότερη από ό,τι θα περίμενε κανείς λόγω του ότι ο Sermeq Kujalleq - ο ταχύτερα ρέοντας παγετώνας στη Γροιλανδία - επιβραδύνθηκε για λίγο κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης.

Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ότι αυτή η επιβράδυνση ήταν μόνο προσωρινή και η διάλυση του Sermeq Kujalleq επιταχύνεται τώρα για άλλη μια φορά.

Πηγή: skai.gr

