Η Γροιλανδία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να επανενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για «προστασία» απέναντι στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , δήλωσε την Τετάρτη ο Δανός ευρωβουλευτής Morten Løkkegaard.

Ενώ ο Løkkegaard είπε ότι εναπόκειται στους Γροιλανδούς να αποφασίσουν για το μέλλον της Γροιλανδίας, υποστήριξε ότι ήταν καιρός «να σκεφτούν περεταίρω».

«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου ανεξάρτητα από το πόσο ανεξάρτητος θέλεις να είσαι, πρέπει να είσαι μέλος συμμαχιών», είπε ο Løkkegaard. «Και κατά τη γνώμη μου, η ΕΕ είναι η καλύτερη συμμαχία στην οποία μπορείτε να συμμετέχετε. Αυτό ισχύει για τη Δανία, αυτό και για τη Γροιλανδία».

Ως μέλος της ΕΕ η Γροιλανδία θα διασφάλιζε ότι θα έχει «προστασία», πρόσθεσε. «Σε μια κοινή κοινωνία, είσαι ασφαλής οικονομικά και πολιτικά».

Ο Τραμπ διαμήνυσε ότι είναι «απόλυτη αναγκαιότητα» για τις ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας για την απόκτηση του νησιού.

Οι ολοένα και πιο επιθετικές προσεγγίσεις του έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις τόσο στην Κοπεγχάγη όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν να πραγματοποιεί επισκέψεις μεταξύ Βερολίνου, Βρυξελλών και Παρισιού αυτή την εβδομάδα για να συγκεντρώσει υποστήριξη.

Η Γροιλανδία, μια αυτοδιοικούμενη δανική περιοχή, ψήφισε σε δημοψήφισμα υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, πρόδρομο της ΕΕ, το 1982 και αποχώρησε επίσημα από το μπλοκ το 1985 — αν και οι περισσότεροι από τους περίπου 60.000 πολίτες της είναι Δανοί και επομένως εξακολουθούν να είναι πολίτες της ΕΕ.

«Σαφώς η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά από το '85. Έχουμε μια εντελώς διαφορετική γεωπολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Løkkegaard στο POLITICO, ο οποίος προέρχεται από την ομάδα Renew του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Γροιλανδία έχει ένα ισχυρό κίνημα που υποστηρίζει την ανεξαρτησία, με τον πρωθυπουργό Múte Egede να ζητά τον διαχωρισμό του νησιού από τη Δανία. «Δεν θέλουμε να είμαστε Δανοί. Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί. Θέλουμε να γίνουμε Γροιλανδοί», είπε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Løkkegaard υποστήριξε ότι αποτελεί φυσικό δικαίωμα της Γροιλανδίας να είναι υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ, με ισχυρή δημοκρατία και σύστημα πρόνοιας. «Πολλές από τις αξίες που υποστηρίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και ο πληθυσμός της ΕΕ συνάδουν πλήρως με τις αξίες της Γροιλανδίας», είπε.

Έτσι, οι απειλές του Τραμπ θα μπορούσαν να «ανοίξουν ξανά τη συζήτηση εάν η Γροιλανδία εξετάζει την απόκτηση στενότερων σχέσεων με την Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένης «μιας νέας κατανόησης για ένα κοινό μέλλον», είπε ο Løkkegaard.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.