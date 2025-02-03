Στους 59 εκατομμύρια τόνους φτάνει η ετήσια παραγωγή αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα απόβλητα τροφίμων σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας τροφίμων, από την αγροτική παραγωγή μέχρι τα νοικοκυριά, ξεπερνάει τα δύο εκατομμύρια τόνους. Και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η μισή ποσότητά τους παράγεται στα νοικοκυριά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ντία Χωραφά, εκπρόσωπος της οργάνωσης «Μπορούμε» και συντονίστρια της «Συμμαχίας για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων».

Μιλώντας στη δεύτερη περιφερειακή εκδήλωση προβολής του έργου Citisystem, για την κυκλική οικονομία, η κ. Χωραφά τόνισε ότι η έκταση του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων είναι μεγάλη και έκανε λόγο για τεράστιο αντίκτυπο σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο διαχείρισης αποβλήτων αλλά και σε ό,τι αφορά την ηθική και κοινωνική διάσταση του θέματος. «Κάτι που δεν έχει αναδειχτεί είναι η σοβαρή περιβαλλοντική διάσταση καθώς εκτιμάται ότι το 10% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου οφείλεται σε απόβλητα τροφίμων, κυρίως λόγω του μεθανίου που εκλύουν τα τρόφιμα που καταλήγουν στη χωματερή» πρόσθεσε.

Απέναντι στο πρόβλημα αυτό, ξεκίνησε το 2012 μια προσπάθεια για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και της επισιτιστικής ανασφάλειας στην Ελλάδα, ώστε τα ασφαλή τρόφιμα να κατευθύνονται για κοινωφελή σκοπό. «Είμαστε ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα σε εταιρείες τροφίμων σε όλη την Ελλάδα που καλύπτουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και αξιοποιούμε τα πλεονάσματα (που είναι τρόφιμα ασφαλή για κατανάλωση αλλά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν διαφορετικά) και τα κατευθύνουμε σε κοινωφελείς φορείς σε όλη την Ελλάδα. Στις λαϊκές αγορές συλλέγουμε τρόφιμα που είναι σε καλή κατάσταση αλλά δεν θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν την επόμενη μέρα» σημείωσε η κ. Χωραφά.

Όπως είπε, από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν συλλέξει πάνω από 1200 τόνοι φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Από το 2012 μέχρι σήμερα τα τρόφιμα που διασώθηκαν και δόθηκαν για κοινωφελή σκοπό σε άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, είναι 85 εκατομμύρια μερίδες, περίπου 35.000 μερίδες την ημέρα.

Πώς εξελίσσεται η συλλογή των βιοαποβλήτων

Στην εκδήλωση που διοργάνωσαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως Συνεργαζόμενη Αρχή Χάραξης Πολιτικής, η Θεοδώρα Πασχάλη, Μηχανικός Περιβάλλοντος και εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρθηκε στο σύστημα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα γνωστοποίησε ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2023 οπότε έξι δήμοι συγκέντρωσαν 73 τόνους ενώ συνεχίστηκε το 2024 στη διάρκεια του οποίου 15 δήμοι συγκέντρωσαν 2.284 τόνους βιοαποβλήτων. Στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχουν τρεις μονάδες κομποστοποίησης, στη Σκύδρα, τη Χαλκιδική και τη Χαλάστρα. Παράλληλα παράχθηκαν εντός της περασμένης χρονιάς και οι πρώτες ποσότητες εδαφοβελτιωτικού, τις οποίες παρέλαβαν κατ αναλογία οι δήμοι Βέροιας, Προποντίδας, Κατερίνης, Θέρμης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πυλαίας Χορτιάτη και Έδεσσας, οι οποίοι συνεργάζονται με τουριστικά καταλύμματα, μεγάλα ξενοδοχεία, μονάδες μεταποίησης τροφίμων, λαϊκές αγορές και σούπερ μάρκετ.

Στο έργο CitiSystem του Interreg Europe αναφέρθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων Κυριακή Κισσά τονίζοντας ότι στόχος του είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η ανάπτυξη ικανοτήτων για την υποστήριξη βελτιώσεων στα εργαλεία πολιτικής, προκειμένου οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν καλές πρακτικές για την ανάπτυξη της κυκλικότητας.

Από την πλευρά της η Διευθύντρια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Χρυσάνθη Κισκίνη, μίλησε για τις συνεργασίες του Ταμείου στο πλαίσιο του προγράμματος και τη διοργάνωση αποστολής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην Κεντρική Μακεδονία το 2024.

Τι διαπίστωσε ο ΟΟΣΑ για την κυκλική οικονομία στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

«Αυτό που διαπίστωσαν οι υπεύθυνοι του ΟΟΣΑ είναι ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία αλλά και μια έλλειψη συντονισμού και επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες» είπε η κ. Κισκίνη, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου. Ειδικότερα είπε ότι υπάρχουν στην περιοχή καινοτόμες επιχειρήσεις όπως το Βιοαέριο Λαγκαδά που συλλέγει υπολείμματα αγροδιατροφικών προϊόντων από την ευρύτερη περιοχή ωστόσο το ζητούμενο είναι πώς η έρευνα θα περάσει στην πραγματική αγορά και θα γίνει ένα καινοτόμο προϊόν ή μια καινοτόμα υπηρεσία.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και αθλητισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστος Μήττας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

