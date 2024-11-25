Το λεγόμενο «μίνι-φεγγάρι» της Γης που βρίσκεται στους ουρανούς από τον περασμένο Σεπτέμβριο ξεκινά σήμερα Δευτέρα το ταξίδι του προς τον ήλιο και εκτιμάται πως θα έχει εξαφανιστεί μέχρι το 2055.

Ο αστεροειδής, που έχει μέγεθος σχολικού λεωφορείου, γνωστός ως 2024 PT5, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένας τεράστιος ογκόλιθος που έσπασε από το φεγγάρι αφού ένας άλλος διαστημικός βράχος συνετρίβη πάνω του πριν από αιώνες, λένε οι αστρονόμοι.

Επί του παρόντος, το «μίνι-φεγγάρι» βρίσκεται δύο εκατομμύρια μίλια από τη Γη, περίπου εννέα φορές πιο μακριά από το φεγγάρι και δεν πλησίασε ποτέ αρκετά κοντά για να εγκλωβιστεί στη βαρύτητα του πλανήτη.

Αλλά το αποχαιρετιστήριο πέρασμά του θα τον φέρει κοντά σε απόσταση 1,1 εκατ. μιλίων τον Ιανουάριο, προτού η βαρυτική έλξη του ήλιου μεταφερθεί βαθύτερα στο διάστημα.

Το μέγεθος του μίνι φεγγαριού, με περίπου 10 μέτρα πλάτος, και η απόστασή του είχε ως αποτέλεσμα να μη γίνεται ποτέ ορατό με γυμνό μάτι, μόνο με τη χρήση ισχυρών τηλεσκοπιών. Η NASA παρακολουθεί τον αστεροειδή μέσω του δικτύου της στο βαθύ διάστημα από τότε που εντοπίστηκε για πρώτη φορά μέσω ενός τηλεσκοπίου με βάση τη Νότια Αφρική που ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης τον Αύγουστο.

Ήταν ένας «μακρινός σύντροφος» της Γης από τότε, είπε η NASA, και οι μελέτες έχουν δείξει ότι δεν ήταν ανθρωπογενές αντικείμενο.

«Δεδομένης της ομοιότητας μεταξύ της κίνησης του αστεροειδούς 2024 PT5 και της κίνησης του πλανήτη μας, επιστήμονες στο κέντρο της NASA για μελέτες αντικειμένων κοντά στη Γη υποψιάζονται ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο κομμάτι βράχου που εκτοξεύτηκε από την επιφάνεια της σελήνης μετά από πρόσκρουση αστεροειδούς πριν από πολύ καιρό», έγραψε ο Josh Handal, αναλυτής προγράμματος για το γραφείο συντονισμού της πλανητικής άμυνας της διαστημικής υπηρεσίας, σε μια ενημέρωση.

«Σώματα πυραύλων από ιστορικές εκτοξεύσεις μπορούν επίσης να βρεθούν σε τέτοιες τροχιές σαν τη Γη, αλλά μετά από ανάλυση της κίνησης αυτού του αντικειμένου, διαπιστώθηκε ότι το 2024 PT5 είναι πιο πιθανό να έχει φυσική προέλευση».

Ακολουθεί ένα μονοπάτι σε σχήμα πετάλου γύρω από τη Γη τους τελευταίους δύο μήνες και θα αυξάνει την ταχύτητα εκθετικά μόλις η βαρυτική έλξη του ήλιου τεθεί σε πλήρη ισχύ από σήμερα και έπειτα. Η ταχύτητά του κατά το κοντινό πέρασμά του τον Ιανουάριο θα είναι τουλάχιστον διπλάσια από τον Σεπτέμβριο, δήλωσε στο Associated Press ο αστροφυσικός Ραούλ ντε λα Φουέντε Μάρκος από το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

Η NASA θα παρακολουθεί τον αστεροειδή για περισσότερο από μια εβδομάδα τον Ιανουάριο χρησιμοποιώντας την κεραία ραντάρ του ηλιακού συστήματος Goldstone στην έρημο Μοχάβε της Καλιφόρνια.

Πηγή: skai.gr

