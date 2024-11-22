COP29: Κοντά σε συμφωνία 250 δισ. δολαρίων για την κλιματική αλλαγή

Η σύνοδος κορυφής COP29 του ΟΗΕ εξετάζει μια διεθνή συμφωνία 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει τις φτωχές χώρες να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή, στην τελική ευθεία των εργασιών της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αντιπροσωπείες των 200 χωρών που συμμετέχουν επιδόθηκαν σε ολονύχτιες διαπραγματεύσεις για να γεφυρωθούν οι διαφορές και να καταλήξουν σε κοινή δήλωση.

Το προσχέδιο της πρότασης καλεί τα πλούσια κράτη να παρέχουν 250 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2035, μέσω κρατικών καθώς και διμερών και πολυμερών συμφωνιών.

Η πρόταση προβλέπει τον υπερδιπλασιασμό της υπάρχουσας ετήσιας δέσμευσης των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που λήγει το επόμενο έτος, αλλά θα έχει χρονικό περιθώριο μιας δεκαετίας για να επιτευχθεί ο νέος στόχος.

Η πρόταση προκάλεσε την καταδίκη ακτιβιστών για το κλίμα που επέμειναν για πολύ περισσότερα χρήματα καθώς απαιτούνται τρισεκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση των συνεπειών των δεκαετιών ανεξέλεγκτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι υπόλοιπες ανάγκες θα πρέπει να καλυφθούν από τον ιδιωτικό τομέα - μέσω δανείων και άλλων καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Ωστόσο, η εξέλιξη έδειξε ότι οι διαπραγματευτές κλείνουν σε μια τελική συμφωνία που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από τα πλούσια κράτη που αναμένεται να ηγηθούν στην παροχή χρηματοδότησης για το κλίμα.

«Δεν υπάρχει συμφωνία που θα βγει από το Μπακού και δεν θα αφήσει μια άσχημη γεύση στο στόμα όλων, αλλά βρισκόμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας για πρώτη φορά», είπε ο Avinash Persaud, ειδικός σύμβουλος για το κλίμα στην αναπτυξιακή τράπεζα, Inter-American. «Η δέσμευση 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα δοθούν από τις ανεπτυγμένες χώρες είναι μικρή λόγω της ανάγκης προσαρμογής και μόνο».

Συνολικά, το τελευταίο προσχέδιο πρότασης καλούσε τις χώρες να συνεργαστούν για να καταστεί δυνατή η συνολική χρηματοδότηση τουλάχιστον 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως - το μεγαλύτερο μέρος της από ιδιωτική χρηματοδότηση - μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.



Πηγή: skai.gr

