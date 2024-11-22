Ενεργειακές λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

Η ενεργειακή μετάβαση και η τεχνολογία αλλάζουν ολόκληρη την αγορά της ενέργειας. Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αυτό που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν μία απλή σύνδεση με το δίκτυο, στην εποχή του νέου εξηλεκτρισμού γίνεται ένας ολόκληρος νέος κόσμος λύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, μηδενικό αποτύπωμα, αυτοπαραγωγή και έξυπνες λύσεις που κάνουν τη ζωή ευκολότερη. Πολλές εταιρείες κοινής ωφελείας στη δυτική Ευρώπη έχουν εξελιχθεί σε παρόχους υπηρεσιών και λύσεων για το σπίτι, προσφέροντας επίσης συσκευές σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό για να βοηθήσουν την υιοθέτηση νέων οικιακών υπηρεσιών.

Μεταξύ των ενεργειακών λύσεων, οι αντλίες θερμότητας και τα φωτοβολταϊκά συστήματα αναδύονται ως κομβικές τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος.

Πιο συγκεκριμένα, η θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης σε έναν χώρο, είναι δύο στοιχεία που επηρεάζουν αρκετά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς τα έξοδα, καθώς και την εκπομπή ρύπων. Ένα από τα δημοφιλέστερα και αποδοτικότερα συστήματα για θέρμανση και ψύξη του σπιτιού αλλά και ζεστό νερό είναι οι αντλίες θερμότητας, που βασίζονται στη μεταφορά ενέργειας από έναν χώρο χαμηλής θερμοκρασίας σε έναν χώρο υψηλότερης. Συγκρινόμενες με τα συμβατικά συστήματα όπως π.χ. οι καυστήρες πετρελαίου αποδεικνύονται μακράν η πιο βιώσιμη λύση, αφού ένα μέσο νοικοκυριό εγκαθιστώντας την κατάλληλη αντλία θερμότητας, μπορεί να επιτύχει έως 70% εξοικονόμηση ενέργειας, ανάλογα πάντα με το μέγεθος του σπιτιού, τις ανάγκες των πελατών, καθώς και το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης. Η ΔΕΗ μάλιστα ενθαρρύνει τη συγκεκριμένη αγορά, προσφέροντας έως 500€ στους πελάτες για αγορά αντλίας θερμότητας μέσω της ειδικής εφαρμογής, που έχει δημιουργήσει.

Ενεργειακή αυτονομία και εξοικονόμηση κόστους

Για όσα νοικοκυριά διαθέτουν χώρο, είτε στη στέγη είτε στην ταράτσα, η λύση είναι να μετατραπούν από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας σε «παραγωγούς».

Η ΔΕΗ δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να γίνουν παραγωγοί ενέργειας με τις ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων ΔΕΗ myEnergySolar, μειώνονταςτα κόστη, αλλά και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Τα νοικοκυριά μπορούν να παράγουν στη στέγη του σπιτιού τους ηλιακή ενέργεια, η οποία είτε θα καταναλώνεται από τα ίδια, είτε δύναται να πωληθεί στο δίκτυο.

Ακόμη, επιλέγοντας τη λύση που περιλαμβάνει και σύστημα αποθήκευσης με μπαταρίες μπορούν να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν και να την χρησιμοποιούν ακόμη και σε ώρες που δεν μπορεί να γίνει άμεση χρήση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

