Με στόχο την βελτίωση του οικοσυστήματος της Λίμνης Παμβώτιδας, ξεκίνησε έργο καθαρισμού του πυθμένα της, το οποίο πραγματοποιείται από ομάδα επαγγελματιών δυτών και θα διαρκέσει δύο μήνες Το έργο υλοποιεί η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Στην σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, επισημαίνεται, πως πρόκειται για μία εμβληματική δράση που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΟΦΥΠΕΚΑ και αφορά στον καθαρισμό μίας παραλίμνιας έκτασης περίπου 105.000 τ.μ..

Ο καθαρισμός του πυθμένα εκτείνεται σε μήκος 3,5 χιλιομέτρων και πλάτος 30 μ., από τη θέση «Μάτσικα» ως τη θέση «Σφαγεία».

Από πλαστικά μέχρι μηχανάκια…

Τα τελευταία χρόνια, στον πυθμένα της λίμνης έχει καταγραφεί μεγάλος όγκος στερεών απορριμμάτων, όπως πλαστικά, αλουμίνια, μηχανάκια, βάρκες, λάστιχα, μεταλλικές κατασκευές, κυρίως κοντά στο αστικό μέτωπο.

Ήδη, κατά τις πρώτες ημέρες της δράσης, έχουν απομακρυνθεί από τη λίμνη πολύ μεγάλοι όγκοι απορριμμάτων που περιλαμβάνουν ελαστικά, τραπέζια, πλαστικές και μεταλλικές καρέκλες.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην ανάγκη υλοποίησης του υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης. Θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή της αναμόχλευσης του ιζηματογενούς πυθμένα της λίμνης

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί επιθεώρηση των κρηπιδωμάτων για φθορές, δημιουργία σπηλαιώσεων και θα συνταχθεί σχετική τεχνική έκθεση. Η δράση στοχεύει και στην ενημέρωση- ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών και για τον λόγο αυτό κάποια από τα στερεά που θα ανασυρθούν θα εκτεθούν ενδεικτικά σε κατάλληλο χώρο.



