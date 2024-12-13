Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου, A23a κινείται. Το A23a είναι διπλάσιο από το μέγεθος του Μείζoνος Λονδίνου και ζυγίζει σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο τόνους.

Σύμφωνα με την Dailymail, το μεγαλύτερο παγόβουνο βρισκόταν «παγιδευμένο» στον πυθμένα της θάλασσας για πάνω από 30 χρόνια και πρόσφατα άρχισε να στριφογυρίζει.

Τώρα, ειδικοί από το British Antarctic Survey (BAS) επιβεβαίωσαν ότι το A23a τελικά «απεγκλωβίστηκε» από τη θέση του βόρεια των Νήσων Όρκνεϊ.

Τώρα ξεκινά ένα νέο ταξίδι, καθώς αρχίζει να παρασύρεται στον Νότιο Ωκεανό.

«Είναι συναρπαστικό να βλέπεις το A23a να κινείται ξανά μετά από περιόδους κολλήματος», ανέφερε ο Δρ Andrew Meijers, ωκεανογράφος στο BAS.

«Μας ενδιαφέρει να δούμε αν θα ακολουθήσει την ίδια διαδρομή που έχουν ακολουθήσει τα άλλα μεγάλα παγόβουνα που έχουν φύγει από την Ανταρκτική και το πιο σημαντικό τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στο τοπικό οικοσύστημα».

Το παγόβουνο είχε αποκολληθεί από την ακτογραμμή της Ανταρκτικής το 1986.

Στη συνέχεια παρέμεινε στον βυθό της θάλασσας στη Θάλασσα Γουέντελ, πριν ξεκινήσει το αργό ταξίδι του βόρεια το 2020.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, το παγόβουνο «εγκλωβίστηκε» σε ένα φαινόμενο που αποκαλούν Στήλη Taylor. Πρόκειται για το φαινόμενο όπου το περιστρεφόμενο νερό πάνω από ένα θαλάσσιο βουνό παγιδεύει αντικείμενα στη θέση τους. Αυτό κράτησε το A23a να περιστρέφεται στο σημείο, καθυστερώντας την αναμενόμενη γρήγορη μετατόπισή του προς τα βόρεια.

Τώρα, οι εικόνες που τραβήχτηκαν από δορυφόρους επιβεβαίωσαν ότι το παγόβουνο «απεγκλωβίστηκε».

Οι ειδικοί του BAS αναμένουν τώρα ότι θα συνεχίσει το ταξίδι του στον Νότιο Ωκεανό, ακολουθώντας το κυκλικό πολικό ρεύμα της Ανταρκτικής.

Αυτό είναι πιθανό να το οδηγήσει στο υπο-ανταρκτικό νησί της Νότιας Γεωργίας.

Οι θερμότερες συνθήκες σε αυτήν την περιοχή πιθανότατα θα οδηγήσουν στη διάσπαση του A23a σε μικρότερα παγόβουνα, τα οποία τελικά θα λιώσουν.

Παράλληλα με τους δορυφόρους, το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου μελετάται από ερευνητές που βρίσκονται στο ερευνητικό σκάφος RRS Sir David Attenborough.

Η Laura Taylor, βιογεωχημικός στο σκάφος, ελπίζει να μελετήσει την επίδραση του παγόβουνου στα τοπικά οικοσυστήματα.

Η ίδια δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι αυτά τα γιγάντια παγόβουνα μπορούν να παρέχουν θρεπτικά συστατικά στα νερά από τα οποία περνούν, δημιουργώντας ακμάζοντα οικοσυστήματα σε κατά τα άλλα λιγότερο παραγωγικές περιοχές.

«Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ποια διαφορά μπορούν να κάνουν τα συγκεκριμένα παγόβουνα, την κλίμακα και την προέλευσή τους σε αυτή τη διαδικασία.

«Πήραμε δείγματα επιφανειακών υδάτων του ωκεανού κατά τη διαδρομή του παγόβουνου.

«Θα πρέπει να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε τι ζωή θα μπορούσε να σχηματιστεί γύρω από το A23a και πώς επηρεάζει τον άνθρακα στον ωκεανό και την ισορροπία του με την ατμόσφαιρα».

