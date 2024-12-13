«Ο πόλεμος του νερού»: Πώς η ξηρασία απειλεί να αφανίσει πόλεις στη Σικελία

Μια παλιά σικελική παροιμία αναφέρει: «Όταν ρέει νερό σε δύο πηγές, η μία θα μείνει στεγνή - έτσι γίνεται». Και οι κάτοικοι της μικρής πόλης, της Τρόινα που βρίσκεται στην καρδιά της Σικελίας και πλήττεται από μια μακρά και πρωτοφανή ξηρασία, μάλλον αντιλαμβάνονται το νόημα αυτής της παροιμίας καλύτερα από τον καθένα.

Όταν οι αρχές της περιοχής διέταξαν το ελάχιστο νερό που είχε απομείνει στο φράγμα τους να μοιραστεί με τα χωριά μιας άλλης επαρχίας, ανέλαβαν δράση και, στις 30 Νοεμβρίου, κατέλαβαν το κέντρο διανομής, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε τρίτους.

«Είναι ένας πόλεμος μεταξύ των φτωχών- το γνωρίζουμε», λέει στην Guardian ο 66χρονος Σαλβατόρε Τζιαμπλάνκο, ιδιοκτήτης τουριστικής επιχείρησης στην Τρόινα. «Αλλά δεν είχαμε άλλη επιλογή. Το φράγμα στερεύει. Δυσκολευόμαστε να βρούμε νερό για τον εαυτό μας. Έπρεπε να ακυρώσω πολλές κρατήσεις λόγω της έλλειψης νερού. Αν πρέπει να μοιραστούμε και τα λίγα που έχουμε με άλλες πόλεις, τότε θα στεγνώσουμε όλοι από νερό».

Σοβαρή κρίση λειψυδρίας στην Σικελία

Η Σικελία αντιμετωπίζει την πιο σοβαρή κρίση λειψυδρίας στην ιστορία της. Σήμερα, το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο νησί της Μεσογείου, όπου το 2021 σημειώθηκε ευρωπαϊκό ρεκόρ θερμοκρασίας 48,8 βαθμών Κελσίου, κινδυνεύει να ερημοποιηθεί.

Το νερό στο φράγμα Ανκίπα έχει μειωθεί ραγδαία και έτσι στα τέλη Νοεμβρίου, οι περιφερειακές αρχές διέταξαν να χρησιμοποιηθεί προσωρινά το νερό από το φράγμα για την τροφοδοσία ορισμένων πόλεων της επαρχίας Καλτανισέτα, οι οποίες επίσης δίνουν μάχη με την ξηρασία.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε τον «πόλεμο του νερού», όπως τον αναφέρει ο τοπικός Τύπος.

Επί τρεις ημέρες, εκατοντάδες κάτοικοι από δήμους που εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από το φράγμα αυτό για την παροχή νερού, κατέλαβαν το κέντρο διανομής.

Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, οι κάτοικοι της Τρόινα, αντιμέτωποι με την έλλειψη νερού, πηγαίνουν σε άλλη περιοχή, σε μια παλιά γούρνα και γεμίζουν δοχεία με νερό καθώς το φράγμα Ανκίπα, όπως λένε «έχει μετατραπεί σε μια λακκούβα λάσπης. Το ελάχιστο νερό που φτάνει στις βρύσες μας είναι κίτρινο ή καφέ».

«Δεν μπορούμε να πιούμε το νερό ή να μαγειρέψουμε με αυτό. Ερχόμαστε και περιμένουμε στην ουρά για ώρες για να γεμίσουμε τα δοχεία. Αν έβαζε το χέρι του ο Θεός και έβρεχε και είχαμε αφθονία σε νερό, θα το μοιραζόμασταν με άλλες πόλεις. Αλλά εδώ δεν έχει βρέξει εδώ και μήνες και δεν έχει χιονίσει εδώ και δύο χρόνια. Και είναι κάτι που θα βοηθούσε να γεμίσει το φράγμα με νερό», λέει ένας κάτοικος.

Ένας άλλος κάτοικος αναφέρει στο βρετανικό μέσο πως δεν έχει σκοπό να πληρώσει κανέναν λογαριασμό νερού. «Θα πληρώσω όταν δεν θα χρειάζεται να αγοράζω δεξαμενές έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίσω νερό για τους πελάτες μου».

«Σε όλη μου τη ζωή, δεν έχω ξαναδεί τόσο σοβαρή κρίση νερού στη Σικελία», λέει με τη σειρά της μια 62χρονη. «Είχαμε έλλειψη νερού το καλοκαίρι. Αλλά τώρα πλησιάζει ο χειμώνας και εξακολουθούμε να γεμίζουμε κουβάδες από μια παλιά γούρνα», συνεχίζει.

Η Τρόινα είναι τόπος μιας ιστορικής μάχης που έγινε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές στην πόλη. Συγκαταλέγεται στις εκατοντάδες πόλεις της Σικελίας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν τις επόμενες δεκαετίες.

Το 2021, σε μια προσπάθεια να αναβιώσει την κοινότητα, η Τρόινα υιοθέτησε μια στρατηγική που έχει γίνει της μόδας στον νότο: να πουλήσει, ή ουσιαστικά να χαρίσει, εγκαταλελειμμένα σπίτια σε όποιον είναι πρόθυμος να μετακομίσει - η συμβολική τιμή ενός σπιτιού: 1 ευρώ.

