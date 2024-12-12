Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας σύμφωνα με τον Νόμο 5106/2024) μελέτησε τις μεταβολές στην ποιότητα του νερού της λίμνης Κάρλας που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Daniel μετά το συμβάν πλημμύρας του Σεπτεμβρίου 2023, μέσω δειγματοληψιών και μέσω δορυφορικών εικόνων.

Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες μετρήσεις και συλλέχθηκαν δείγματα νερού κατά την περίοδο πριν την πλημμύρα (στο πλαίσιο του εθνικού δικτύου παρακολούθησης υδάτων), μετά την πλημμύρα και ένα έτος μετά την πλημμύρα. Έγιναν επί τόπου μετρήσεις και δειγματοληψίες για φυσικοχημικές παραμέτρους και χλωροφύλλη α (ως παράμετρο του φυτοπλαγκτού). Χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν δείκτες για την εκτίμηση της χλωροφύλλης-α και των ολικών αιωρούμενων στερεών με την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης Sentinel-2.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλημμύρα άλλαξε τη δυναμική των θρεπτικών συστατικών εντός της λίμνης. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, το οικοσύστημα της λίμνης φαίνεται να έχει την ικανότητα επανάκαμψης από τη διαταραχή που προξένησε η πλημμύρα στην προηγούμενη οικολογική κατάσταση, όπως φαίνεται από τις μετρήσεις θρεπτικών ουσιών και χλωροφύλλης α και από την εφαρμογή δορυφορικών δεικτών.

Ωστόσο, η Κάρλα ήταν σε ελλιπή οικολογική κατάσταση πριν από την πλημμύρα, λόγω των πιέσεων που ασκούνται και του μικρού όγκου νερού, οπότε η λίμνη φαίνεται να διατηρείται στο προηγούμενο χαμηλό επίπεδο, ενώ στόχος της Οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα είναι η καλή οικολογική κατάσταση.

Η διερευνητική παρακολούθηση είναι σκόπιμο να συνεχιστεί προκειμένου να εξεταστεί εάν η κατάσταση της λίμνης διατηρείται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και για να εξασφαλισθεί μία καλύτερη εικόνα σχετικά με τις επιπτώσεις της πλημμύρας. Καθώς παρατηρείται αύξηση της συχνότητας και της έντασης αντίστοιχων ακραίων συμβάντων λόγω της κλιματικής αλλαγής, απαιτείται περισσότερη έρευνα στο μέλλον για να κατανοηθούν λεπτομερώς οι επιπτώσεις τους.

Η εργασία δημοσιεύθηκε εδώ.

