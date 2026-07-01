Την τελευταία πνοή στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου άφησε η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ του σπιτιού της.

Ξημερώματα Τετάρτης, άγνωστοι πραγματοποίησαν εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας που διαμένει στη Θεσσαλονίκη η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και η μητέρα της έσπευσαν να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Οι δύο γυναίκες φαίνεται πως υπέστησαν εγκαύματα, με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα να μεταφέρεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο, όπου και εισήχθη σε ΜΕΘ. Παρά την προσπάθεια των γιατρών, η γυναίκα κατέληξε στα τραύματά της.

Ο δε πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς είχε εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού.

Ακολουθεί το ιατρικό ανακοινωθέν από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο:

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της».

«Απάνθρωπο, τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα»

Νωρίτερα, η Αφροδίτη Νέστορα είχε προβεί σε δήλωση, κάνοντας λόγο για ένα τυφλό τρομοκρατικό κτύπημα.

«Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου», τονίζει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και προσθέτει:

«Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη».

Ανά 5λεπτο οι αναφορές στην αστυνομία για τις επιθέσεις στα σπίτια

Ανά πέντε λεπτά άνοιγαν οι κάρτες αναφορών στο κέντρο της Άμεσης Δράσης τα ξημερώματα, αποτυπώνοντας τον απόλυτο αιφνιδιασμό και τον συναγερμό που σήμανε στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για το μπαράζ συντονισμένων εμπρηστικών επιθέσεων στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πυλαία.

Οι άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιους μηχανισμούς με γκαζάκια μεταξύ 4:00 και 4:35 τα ξημερώματα, στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και του στελέχους Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων.

Την υπόθεση και τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία συλλέγει και αναλύει όλο το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από τις γύρω περιοχές.

Η σοβαρότερη από τις τρεις επιθέσεις, σημειώθηκε στην οικία της κ. Νέστορα στην Πυλαία. Τα γκαζάκια εξερράγησαν και από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κ. Νέστορα, τραυματίστηκε η ίδια, η μητέρα της, ο πατέρας της και δύο άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας.

Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κ. Αναστασιάδη το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του.

Στην περίπτωση του κ. Ιωακείμοβιτς ο εμπρηστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ στην περίπτωση της κ. Νέστορα, που ήταν και η σοβαρότερη καθώς εκεί υπήρξαν οι 5 τραυματίες, το γκαζάκι είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο στην πιλοτή. Οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Η μητέρα της κ. Νέστορα τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά.

Πηγή: skai.gr

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