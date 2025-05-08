Ένα μεγάλο υποθαλάσσιο ηφαίστειο, στον Ειρηνικό Ωκεανό, εκατοντάδες μίλια από τις ακτές του Όρεγκον δείχνει σημάδια επικείμενης έκρηξης, λένε οι επιστήμονες.

Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο, γνωστό ως Axial Seamount, βρίσκεται σχεδόν 1 μίλι (1,4 χιλιόμετρα) σε ένα καυτό σημείο γεωλογικά. Tο Axial Seamount επίσης βρίσκεται στην κορυφογραμμή Juan de Fuca - μια περιοχή όπου δύο τεράστιες τεκτονικές πλάκες (ο Ειρηνικός και οι πλάκες Juan de Fuca) εξαπλώνονται συνεχώς, προκαλώντας μια σταθερή συσσώρευση πίεσης, όπως μεταδίδει το CNN.

The most active volcano in the Pacific Northwest could erupt 'any day now,' scientists have warned. The Axial Seamount is a mile-wide underwater volcano that sits 300 miles off the coast of Oregon and more than 4,900 feet below the surface of the Pacific Ocean. pic.twitter.com/QY6WC3MpUH — Apex World News (@apexworldnews) May 5, 2025

Η συχνότητα των σεισμών έχει πρόσφατα αυξηθεί δραματικά, καθώς το ηφαίστειο δημιουργεί φούσκωμα με όλο και περισσότερο μάγμα, σηματοδοτώντας ότι μια έκρηξη θα μπορούσε να είναι κοντά, σύμφωνα με ερευνητές στο Ocean Observatories Initiative Regional Cabled Array του National Science Foundation, μια μονάδα που λειτουργεί από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον το οποίο παρακολουθεί τη δραστηριότητα του Axial Seamount.

«Αυτή τη στιγμή, γίνονται μερικές εκατοντάδες σεισμοί την ημέρα, αλλά είναι ακόμα πολύ λιγότεροι από ό,τι βλέπαμε πριν από την προηγούμενη έκρηξη», δήλωσε ο William Wilcock, θαλάσσιος γεωφυσικός και καθηγητής στη Σχολή Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον που μελετά το ηφαίστειο.

«Θα έλεγα ότι επρόκειτο να εκραγεί κάποια στιγμή αργότερα (φέτος) ή στις αρχές του 2026, αλλά θα μπορούσε και αύριο, γιατί είναι εντελώς απρόβλεπτο», είπε ο ίδιος.

Σύμφωνα με το CNN, οι τρεις προηγούμενες εκρήξεις - το 1998, το 2011 και το 2015 - σημειώθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, την εποχή του χρόνου που η Γη απομακρύνεται από τον ήλιο.

Πηγή: skai.gr

