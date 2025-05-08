Η παγκόσμια θερμοκρασία παρέμεινε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Απρίλιο, συνεχίζοντας ένα σερί σχεδόν δύο ετών πρωτοφανούς ζέστης το οποίο προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο Απρίλιος του 2025 ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός που έχει καταγραφεί μετά τον Απρίλιο του 2024, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος που βασίστηκε σε χιλιάδες μετρήσεις από δορυφόρους, μετεωρολογικούς σταθμούς και άλλα εργαλεία.

Ο Απρίλιος συνέχισε εξάλλου το αδιάλειπτο σερί θερμοκρασιών ρεκόρ ή κοντά στο ρεκόρ που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023, δηλαδή πριν σχεδόν δύο χρόνια.

Έκτοτε, με μία μόνο εξαίρεση, η θερμοκρασία ήταν όλους τους μήνες τουλάχιστον κατά 1,5° Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής (1850- 1900).

Πολλοί επιστήμονες ανέμεναν ότι την περίοδο 2023- 2024 - τις δύο πιο ζεστές χρονιές που έχουν καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως- θα ακολουθούσε μια ανάπαυλα, με την υποχώρηση του φαινομένου Ελ Νίνιο που προκαλεί πιο θερμές συνθήκες.

«Με το 2025 θα έπρεπε να έχει σταματήσει, αλλά αντ’ αυτού παραμένουμε σε αυτή τη φάση της επιταχυμένης υπερθέρμανσης», δήλωσε ο Γιόχαν Ρόκστρεμ, διευθυντής του ινστιτούτου Πόστνταμ για τις επιπτώσεις του κλίματος.

Οι δύο προηγούμενες χρονιές «ήταν έξω από τα κανονικά», σχολίασε η Σαμάνθα Μπέργκες, αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής του Κοπέρνικου. «Παραμένουν στα όρια που προέβλεπαν τα κλιματικά μοντέλα, αλλά ήταν στα ανώτερα όρια», πρόσθεσε.

Μία από τις εξηγήσεις για τη συνέχιση των υψηλών θερμοκρασιών είναι ότι το φαινόμενο Λα Νίνα, το αντίθετο του Ελ Νίνιο και συνώνυμο πιο χαμηλών θερμοκρασιών, είχε τελικά «μειωμένη ένταση» από τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, ενώ ενδέχεται να υποχωρήσει τους επόμενους μήνες.

Περίπου 50 κλιματολόγοι εκτιμούν ότι η παγκόσμια θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 1,36° Κελσίου το 2024. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση της προκαταρκτικής εκδοχής της έκθεσης βάσει της οποίας ανανεώνονται κάθε χρόνο τα βασικά δεδομένα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) του ΟΗΕ.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις του Κοπέρνικου κάνουν λόγο για άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1,39° Κελσίου.

Η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα έθετε ως βασικό της στόχο τον περιορισμό της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5° Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Πλέον, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο η ανθρωπότητα ενδέχεται να φτάσει στο επίπεδο αυτό ως το 2029.

«Με τους τρέχοντες ρυθμούς θα καταρρίψουμε το όριο του 1,5° Κελσίου πριν το 2030», εκτιμά ο Ζουλιέν Κατιό, κλιματολόγος στο CNRS. «Λέμε ότι κάθε δέκατο του βαθμού μετρά» διότι αυξάνει τα επεισόδια ξηρασίας, τους καύσωνες και άλλες μετεωρολογικές καταστροφές, «αλλά τώρα τα πράγματα κινούνται με γρήγορους ρυθμούς», προειδοποιεί.

«Τώρα, αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε την υπερθέρμανση όσο γίνεται πιο κοντά» στον αρχικό στόχο, εξηγεί ο Κατιό, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι το ίδιο αν στοχεύουμε σε ένα κλίμα στο οποίο η θερμοκρασία θα έχει αυξηθεί κατά 2° Κελσίου (σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή) στα τέλη του αιώνα» με την περίπτωση που έχει αυξηθεί «κατά 4°».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

