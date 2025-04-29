Μέθανα: Το ηφαίστειο που γέννησε ζωή

Η χερσόνησος των Μεθάνων είναι γνωστή για το ηφαίστειό της το οποίο έχει 32 κρατήρες.

Ο πιο γνωστός από τους κρατήρες βρίσκεται βορειοδυτικά, πάνω από το χωριό της Καμμένης Χώρας.

Εκεί συναντήσαμε έναν κάτοικο ο οποίος αποφάσισε να δώσει ζωή στο χωριό του δημιουργώντας ένα θέατρο, ενώ λίγα χιλιόμετρα μακριά στα Παλαιά Λουτρά Μεθάνων επισκεφτήκαμε έναν ψηφιακό νομά ο οποίος αγόρασε και αναστύλωσε το σπίτι όπου γεννήθηκε ο μεγάλος ρεμπέτης Γιώργος Μπάτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.