ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αγρίνιο

Υπεγράφη χθες, Τετάρτη 7 Μαΐου, σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, η σύμβαση που αφορά στο έργο κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων & Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στο Αγρίνιο. Η σύμβαση υπεγράφη από τον δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ» κ. Γιώργο Σκουτερόπουλο, παρουσία του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου, ο οποίος εκπροσώπησε τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Το έργο, προϋπολογισμού 26,3 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, μέσω ΕΣΠΑ. Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Αγρινίου θα κατασκευαστεί στη θέση «Μονοδένδρι», εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Στράτου του Δήμου Αγρινίου, σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 17,9 στρεμμάτων. Το οικόπεδο περιλαμβάνεται στην αδειοδοτημένη έκταση 347 στρεμμάτων, όπου βρίσκεται ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) του Αγρινίου.

Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, η συγκεκριμένη Μονάδα Επεξεργασίας θα εξυπηρετεί τους Δήμους Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Ξηρόμερου. Προβλέπεται να δέχεται 23.914 τόνους ανά έτος σύμμεικτα αστικά απόβλητα, καθώς και υπολείμματα της Μονάδας Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) και του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και άλλους 9.500 περίπου τόνους ανά έτος απόβλητα τροφίμων, που συλλέγονται χωριστά μέσω καφέ κάδων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Μόλις προ ημερών εγκαινιάσαμε τη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Μεσσηνία, που ολοκληρώνει το ενιαίο έργο της διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και πλέον ξεκινάμε το έργο κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων στο Αγρίνιο. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής, ολοκληρωμένης προσπάθειας που έχει καταβληθεί από την κυβέρνηση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις Περιφέρειες για τη διαχείριση των αποβλήτων την τελευταία εξαετία. Υλοποιούμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, ώστε η χώρα μας, από ουραγός της Ευρώπης στον τομέα αυτόν, να γίνει πρωτοπόρος, περνώντας από την πολύπλευρα επιβαρυντική απλή ταφή αποβλήτων, στην κυκλική οικονομία, όπου τα απόβλητα ξαναμπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αφήνουν το ελάχιστο δυνατό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Προχωρούμε δυναμικά για ένα βιώσιμο μέλλον».

Στη μεγάλη σημασία του έργου για την περιοχή, αλλά και στη συμβολή του στη γενικότερη στρατηγική ορθολογικότερης διαχείρισης των αποβλήτων της χώρας μας αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα στη διαχείριση των αποβλήτων κάτι που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σήμερα στη χώρα λειτουργούν 13 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και κατασκευάζονται άλλες 25, ενώ σε λίγες εβδομάδες θα υπογραφούν οι συμβάσεις κατασκευής των μονάδων σε Κέρκυρα, Λάρισα, Καβάλα και μέχρι το τέλος του έτους για τις δύο μονάδες της Θεσσαλονίκης». Μάλιστα τόνισε ότι τα έργα αυτά θα συνοδεύονται και από τις αναγκαίες επενδύσεις στην ανακύκλωση για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής στην πηγή, επενδύσεις για τις οποίες η Κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Παπαθανάσης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι δήμαρχοι Γιάννης Τριανταφυλλάκης, Βασίλης Γκίζας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Χρίστος Χριστοδουλόπουλος, αντιδήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

