Τελείωσαν οι αυτοψίες για τις καταστροφές από την τελευταία πυρκαγιά στους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Εντός προθεσμίας, ολοκληρώθηκαν από τα τεχνικά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, μετά τη μεγάλη πρόσφατη πυρκαγιά.

Τα συνολικά αποτελέσματα των αυτοψιών παρουσιάζουν αναλυτικά την έκταση των ζημιών:

Απολογισμός ζημιών ανά Δήμο

Δήμος Λαυρεωτικής:

Σύνολο αυτοψιών: 51 κτίρια

«Πράσινα»: 15

«Κίτρινα»: 27

«Κόκκινα»: 9

Δήμος Σαρωνικού:

Σύνολο αυτοψιών: 53 κτίρια

«Πράσινα»: 28

«Κίτρινα»: 19

«Κόκκινα»: 6

Καθοριστική η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι για την επίσπευση των διαδικασιών κρίσιμη ήταν η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή των Δημάρχων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Επιπλέον, αποφασιστικό ρόλο στην αποτελεσματική ολοκλήρωση των αυτοψιών και τη βελτίωση της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές είχε η τοποθέτηση δύο υπαλλήλων της ΓΔΑΕΦΚ, ένας σε κάθε δήμο.

Η δράση αυτή αναδεικνύει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης, για την άμεση και αξιόπιστη αποτίμηση των συνεπειών φυσικών καταστροφών και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

