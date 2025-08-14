Περιμετρική Πατρών: Σε κυκλοφορία μετά την καταστροφική πυρκαγιά

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε την ασφαλή επαναλειτουργία της Περιμετρικής Πατρών, μετά την εκτεταμένη πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις υποδομές.

Η Περιμετρική Πάτρας βρέθηκε στο επίκεντρο της πύρινης λαίλαπας και υπέστη σημαντικές φθορές.

Κατά τις τελευταίες 48 ώρες, καταβλήθηκαν συντονισμένες και τιτάνιες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών και την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταρείας, η οποία εκφράζει βαθιά συμπάθεια και αλληλεγγύη προς τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους που επηρεάστηκαν από την καταστροφή, η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών θα συνεχιστεί το προσεχές διάστημα.

Ασφαλής επαναλειτουργία με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τις 18:00 της Πέμπτης, ο δρόμος παραδίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία για το κοινό. Ωστόσο, λόγω της εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του πληγέντος εξοπλισμού, τίθενται σε ισχύ στοχευμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την προστασία οδηγών και συνεργείων.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία πραγματοποιείται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση μεταξύ των σημείων Χ.Θ. 206+100 και Χ.Θ. 211+700, ενώ εφαρμόζεται όριο ταχύτητας 60 χλμ./ώρα. Επιπλέον, στην περιοχή υπάρχει έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, πυροσβεστικής και συνεργείων αποκατάστασης για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας.

Οδηγίες προς τους οδηγούς για ασφαλή διέλευση

Η Ολυμπία Οδός προτρέπει τους οδηγούς να:

Μειώσουν ταχύτητα πριν εισέλθουν στη ζώνη των εργασιών,

διατηρούν πάντα ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα,

κλείσουν τα παράθυρα και να χρησιμοποιούν εσωτερική ανακύκλωση αέρα για την αποφυγή εισπνοής καπνού ή σκόνης,

ακολουθούν πιστά τις σχετικές οδηγίες της Τροχαίας και τη σηματοδότηση,

και τη σηματοδότηση, αποφεύγουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων μέσων που αποσπούν την προσοχή κατά την οδήγηση.

Η εταιρεία εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο προσωπικό λειτουργίας, καθώς και σε όλες τις εμπλεκόμενες αρχές – Πυροσβεστική και Αστυνομία – που συνέδραμαν αποφασιστικά στην αναχαίτιση της καταστροφής και την επαναφορά του αυτοκινητόδρομου σε λειτουργία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην υπομονή και κατανόηση των οδηγών, με προτροπή να συνεχίσουν να ακολουθούν με ευλάβεια τις σημάνσεις και τις υποδείξεις, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

