Τα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια ενισχύουν την ήπια κινητικότητα στο Ρέθυμνο

Η βιώσιμη κινητικότητα και η μικροκινητικότητα αποτέλεσαν φέτος βασικούς πυλώνες του ενδιαφέροντος για τους πολίτες του Ρεθύμνου, με αφορμή την παρουσίαση των νέων δημοτικών συστημάτων ηλεκτρικών ποδηλάτων και κοινόχρηστων πατινιών. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην πλατεία του Λυκείου Ελληνίδων, στην Προκυμαία, προσελκύοντας την τοπική κοινωνία.

Η δράση αυτή εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου 2025), την οποία ο Δήμος Ρεθύμνης στηρίζει διαχρονικά, προάγοντας διαρκώς την ιδέα της βιώσιμης κινητικότητας. Με επίκεντρο τα συστήματα ήπιας μετακίνησης που παρουσιάστηκαν, επιδιώκεται η συμβολή στη προστασία του περιβάλλοντος, η αναβάθμιση της κυκλοφοριακής αγωγής και η ενίσχυση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, Γιώργης Χ. Μαρινάκης, στην ομιλία του: «Ελπίζουμε ότι το σύστημα που έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε θα τύχει της ανταπόκρισης, αλλά και του σεβασμού των συμπολιτών μας. Το Ρέθυμνο είναι μια ποδηλατούπολη η οποία υποστηρίζει τη βιώσιμη κινητικότητα και τις ήπιες μετακινήσεις, στόχοι οι οποίοι πρέπει να καταστούν κουλτούρα και συνείδηση για όλους τους δημότες, καθόσον τα οφέλη που προκύπτουν εκτείνονται σε ένα ευρύ πεδίο». Και πρόσθεσε: «Επενδύουμε σε αυτά τα νέα αυτοματοποιημένα συστήματα, ώστε η ήπια κινητικότητα να μπει στη ζωή μας και να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας μας».

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της τοπικής μετακίνησης, οι δημότες έχουν πλέον πρόσβαση σε 44 ηλεκτρικά ποδήλατα με δωρεάν χρήση και διάρκεια τριών ωρών, διαθέσιμα σε έξι σταθμούς από τον Κουμπέ έως τον Πλατανιά. Παράλληλα, τα 140 ηλεκτρικά πατίνια, που διαχειρίζονται από ιδιωτική εταιρεία, λειτουργούν με κόμιστρο και καλύπτουν δρομολόγια από το Πανεπιστήμιο στου Γάλλου μέχρι το 'Αδελε.

Διαθέσιμα συστήματα στους πολίτες και επισκέπτες

Ο Δήμος Ρεθύμνης καλεί όλους τους ενήλικες κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν το νέο, αυτοματοποιημένο και δωρεάν σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Σύμφωνα με την δημοτική αρχή, η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί μια σύγχρονη και πρακτική επιλογή για την καθημερινή αστική μετακίνηση, προσφέροντας μία λύση άμεσης πρόσβασης και χρήσης.

Για τη χρήση των ποδηλάτων, οι ενδιαφερόμενοι άνω των 18 ετών πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή easybike Rethymno, διαθέσιμη για Android και iOS συσκευές. Το σύστημα λειτουργεί όλο τον χρόνο, από τις 08:00 έως τις 22:00 κάθε ημέρα της εβδομάδας, με εξαίρεση περιόδους που ενδέχεται να απαιτηθεί συντήρηση ή προκύψουν έκτακτες καταστάσεις.

Εξυπηρέτηση και επικοινωνία για τους χρήστες

Για κάθε πληροφορία ή βοήθεια σχετικά με τη χρήση του συστήματος, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά, ακόμη και τις αργίες, με το Γραφείο Τηλεφωνικής Υποστήριξης στο +30 2103004741 (08:00 – 22:00).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.