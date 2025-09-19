Λογαριασμός
Συναγερμός για τη λειψυδρία στην Νοτιοανατολική Κρήτη –Οι αγρότες περιμένουν μία βροχή να τους σώσει

Λίγες βροχές, γεωτρήσεις που στερεύουν και αγρότες που βλέπουν τα χωράφια τους να ξεραίνονται- SOS για τη λειψυδρία στη Νοτιοανατολική Κρήτη

Συναγερμός για τη λειψυδρία στην Νοτιοανατολική Κρήτη

Στη νοτιοανατολική Κρήτη, το νερό έχει πάψει να είναι αυτονόητο.

Λιγοστές βροχοπτώσεις, γεωτρήσεις που στερεύουν και αγρότες που βλέπουν τα χωράφια τους να ξεραίνονται και τις σοδειές τους να χάνονται.

Ο Δήμος Βιάννου και η Ιεράπετρα αντιμετωπίζουν τη σκληρή πραγματικότητα της λειψυδρίας, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

