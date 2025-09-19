Συναγερμός για τη λειψυδρία στην Νοτιοανατολική Κρήτη

Στη νοτιοανατολική Κρήτη, το νερό έχει πάψει να είναι αυτονόητο.

Λιγοστές βροχοπτώσεις, γεωτρήσεις που στερεύουν και αγρότες που βλέπουν τα χωράφια τους να ξεραίνονται και τις σοδειές τους να χάνονται.

Ο Δήμος Βιάννου και η Ιεράπετρα αντιμετωπίζουν τη σκληρή πραγματικότητα της λειψυδρίας, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

