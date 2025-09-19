Στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, πραγματοποιήθηκε υποδοχή αντιπροσωπείας από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Twinning, το οποίο έχει τίτλο "Strengthening the capacities for enforcement of the environmental legislation" και αφορά την ενίσχυση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Γραμματέας της ΑΔΜΘ, Δρ Δημήτριος Γαλαμάτης, ο οποίος, απευθύνοντας χαιρετισμό, τόνισε τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας για την αποτελεσματική υλοποίηση περιβαλλοντικών πολιτικών, αλλά και για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.

Παρουσίαση διοικητικής διάρθρωσης και καλών πρακτικών

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε η διοικητική δομή της Ελλάδας στον τομέα του περιβάλλοντος, μαζί με τον ρόλο και τις βασικές αρμοδιότητες της ΑΔΜΘ και της ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ. Ειδική αναφορά έγινε στη τυποποίηση των διαδικασιών από τη ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ, μια σημαντική καλή πρακτική που έχει στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση.

Ακολούθησε παρουσίαση της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), όπου εκτέθηκαν το έργο και οι προτεραιότητες της υπηρεσίας, με τους συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με την υλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την πιθανή μελλοντική συνεργασία.

Ενίσχυση θεσμικής συνεργασίας Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Παράλληλα, αναδεικνύεται καθοριστικά ο ρόλος της ΑΔΜΘ και της ΔΙΠΕΧΩΣ-ΚΜ στη προώθηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποδοτικής δημόσιας διοίκησης.

