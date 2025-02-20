Συνέδριο CLIMPACT - Κλιματική Αλλαγή και Θαλάσσιο Περιβάλλον: Επιστημονική Ανάλυση και Προτάσεις για το Μέλλον

Στο πλαίσιο του συνεδρίου «Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική Κρίση στη Μεσόγειο» που διοργανώθηκε από το Δίκτυο CLIMPACT, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σε πάνελ με θέμα το θαλάσσιο περιβάλλον. Συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι ανέλυσαν διεξοδικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον και ανέδειξαν τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Ο καθηγητής Σεραφείμ Πούλος, από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ένα φαινόμενο που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τον κ. Πούλο, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια οικοσυστημάτων, τη διάβρωση των ακτών και την υποχώρηση της ακτογραμμής. Επιπλέον, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα επηρεάσει και τις υποδομές, όπως τα λιμάνια, τα οποία θα χρειαστούν αναπροσαρμογή. Ο κ. Πούλος τόνισε ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν θα είναι ομοιόμορφη σε όλες τις περιοχές, καθώς θα επηρεαστεί από τοπικούς παράγοντες, όπως η μορφολογία των ακτών και η θαλάσσια κυκλοφορία.

Ο κ. Πούλος παρουσίασε εκτιμήσεις για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας μέχρι το 2100, οι οποίες κυμαίνονται από 40 εκατοστά έως 1 μέτρο, ανάλογα με το σενάριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τόνισε επίσης ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, όπως οι παραλίες ωοτοκίας των χελωνών, και θα απαιτήσει την αναπροσαρμογή των λιμένων.

Οξίνιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος: Μηχανισμοί και επιπτώσεις

Η καθηγήτρια Ευαγγελία Κρασακοπούλου, από το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανέλυσε τους μηχανισμούς που οδηγούν στην οξίνιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η κ. Κρασακοπούλου εξήγησε ότι η απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα από τους ωκεανούς οδηγεί σε αύξηση της οξύτητας του νερού, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τους θαλάσσιους οργανισμούς. Ιδιαίτερα, η οξίνιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχει σημαντικές επιπτώσεις στους οργανισμούς που κατασκευάζουν κελύφη από ανθρακικό ασβέστιο, όπως τα κοράλλια και τα κοκολιθοφόρα.

Η κ. Κρασακοπούλου τόνισε ότι η οξίνιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει όλους τους ωκεανούς, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου. Στην Ελλάδα, η έλλειψη μακροχρόνιων δεδομένων για την οξίνιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί πρόκληση για την κατανόηση του φαινομένου.

Προσαρμογή και αντιμετώπιση των επιπτώσεων: Ο ρόλος της έρευνας

Η καθηγήτρια Μαρία Τριανταφύλλου, από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε στην προσαρμογή των οργανισμών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η κ. Τριανταφύλλου τόνισε ότι η έρευνα και η κατανόηση των μηχανισμών προσαρμογής των οργανισμών είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η κ. Τριανταφύλλου παρουσίασε παραδείγματα προσαρμογής οργανισμών, όπως τα κοκολιθοφόρα, τα οποία τροποποιούν τον τρόπο αναπαραγωγής τους για να επιβιώσουν σε συνθήκες χαμηλού pH. Επιπλέον, η κ. Τριανταφύλλου αναφέρθηκε σε γεωλογικά δεδομένα που δείχνουν ότι οι οργανισμοί έχουν καταφέρει να ανταπεξέλθουν σε ακραίες συνθήκες οξίνισης στο παρελθόν.

Συνεργασία και συντονισμός: Δράσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Ο κ. Πλακωτάρης, Οικονομολόγος από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, παρουσίασε τις δράσεις που υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ο κ. Πλακωτάρης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών και του κεντρικού κράτους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Ο κ. Πλακωτάρης αναφέρθηκε σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως η αντιμετώπιση των διαβρώσεων και η αναβάθμιση του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον, ο κ. Πλακωτάρης τόνισε τη σημασία της συνειδητοποίησης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης για συντονισμένη δράση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η κ. Παραπούλη, Χημικός από την Περιφέρεια Αττικής, αναφέρθηκε στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που υλοποιούνται από την Περιφέρεια. Παράλληλα τόνισε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η κ. Παραπούλη παρουσίασε το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε τομεακά μέτρα που υλοποιούνται από την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η ενημέρωση των αλιέων, η δημιουργία υποδομών και η προστασία των υγροβιοτόπων.

Τέλος, ο συντονιστής κ. Καραγεώργης, Πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ, τόνισε τη σημασία της επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της ενημέρωσης του κοινού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

