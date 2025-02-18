Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ενέκρινε την Τρίτη νέους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της χώρας έως το 2040, παράλληλα με ένα αναθεωρημένο ενεργειακό σχέδιο και μια ενημερωμένη βιομηχανική πολιτική για την ίδια περίοδο.

Τα μέτρα, τα οποία επιδιώκουν να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη πολιτική σταθερότητα για τις επιχειρήσεις, επικεντρώνονται στην προώθηση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, στην εξασφάλιση σταθερού ενεργειακού εφοδιασμού και στην ενίσχυση της βιομηχανικής ικανότητας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική για το κλίμα, η Ιαπωνία στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% από τα επίπεδα του 2013 έως το 2035 και κατά 73% έως το 2040, επεκτείνοντας τον στόχο της για μείωση κατά 46% για το 2030.

Ο στόχος μείωσης των εκπομπών πυροδότησε εκκλήσεις για βαθύτερες μειώσεις από ειδικούς και μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού όταν προτάθηκε για πρώτη φορά, καθώς ο πέμπτος μεγαλύτερος εκπομπός άνθρακα στον κόσμο αγωνίζεται να μειώσει την εξάρτησή του από τα ορυκτά καύσιμα.

Παρά το γεγονός ότι πάνω από το 80% των 3.000 δημόσιων σχολίων υποστηρίζουν έναν πιο φιλόδοξο στόχο, τα υπουργεία περιβάλλοντος και βιομηχανίας οριστικοποίησαν τον στόχο χωρίς αλλαγές, επικαλούμενοι προηγούμενες συζητήσεις ειδικών για το κλίμα.

Ως μέρος των παγκόσμιων προσπαθειών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η Ιαπωνία σχεδιάζει να υποβάλει στα Ηνωμένα Έθνη αυτόν τον μήνα τον νέο στόχο της, γνωστό ως Εθνικά Αποφασισμένη Συνεισφορά (NDC) βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η αναθεωρημένη ενεργειακή πολιτική στοχεύει οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αντιπροσωπεύουν έως και το 50% του μίγματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας έως το οικονομικό έτος 2040, με την πυρηνική ενέργεια να συνεισφέρει άλλο 20% καθώς η χώρα πιέζει για καθαρή ενέργεια, καλύπτοντας παράλληλα την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας.

Οι ιαπωνικές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας δυσκολεύονται να επανεκκινήσουν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, περιορίζοντας την πυρηνική ενέργεια σε μόλις 8,5% της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας το 2023.

Το νέο ενεργειακό σχέδιο καταργεί τον προηγούμενο στόχο της ελαχιστοποίησης της εξάρτησης από τα πυρηνικά και ζητά την κατασκευή αντιδραστήρων επόμενης γενιάς.

Μια νέα εθνική στρατηγική που ενσωματώνει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη βιομηχανική πολιτική έως το 2040, ευθυγραμμισμένη με τον στόχο εκπομπών και το ενεργειακό σχέδιο, εγκρίθηκε επίσης από το υπουργικό συμβούλιο.

Στοχεύει στην ανάπτυξη βιομηχανικών συμπλεγμάτων σε περιοχές πλούσιες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνική ενέργεια και άλλες πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ωστόσο, αναδύονται αβεβαιότητες σχετικά με τις πολιτικές της Ιαπωνίας, καθώς η εγχώρια υπεράκτια αγορά αιολικής ενέργειας, βασικός μοχλός της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αντιμετωπίζει αντίθετες κατευθύνσεις από τον πληθωρισμό και το υψηλό κόστος, ωθώντας πρόσφατα τη Mitsubishi Corp 8058.T να επανεξετάσει τρία εγχώρια έργα.

Επιπλέον, η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρουν τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού και η αρνητική στάση τους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν θολώσει περαιτέρω τις προσπάθειες παγκόσμιας επέκτασης.

Πηγή: reuters.com

