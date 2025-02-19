ΕΕ: Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κανονισμού για την ανακύκλωση πλοίων

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κανονισμού της ΕΕ για την ανακύκλωση πλοίων που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύουν την επίτευξη, γενικά, των στόχων του κανονισμού, ο οποίος συμβάλλει στην υιοθέτηση αυστηρότερων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων στις πρακτικές ανακύκλωσης πλοίων, ιδίως ως αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού καταλόγου μονάδων ανακύκλωσης πλοίων. Πράγματι, όλα τα μεγάλα ποντοπόρα πλοία που πλέουν υπό σημαία κράτους μέλους της ΕΕ υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον ευρωπαϊκό κατάλογο μονάδων ανακύκλωσης πλοίων, οι οποίες πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του κανονισμού έχει υπονομευθεί σημαντικά, καθώς οι πλοιοκτήτες αλλάζουν τη σημαία των πλοίων πριν από την ανακύκλωσή τους. Επίσης, απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες όσον αφορά την ποιότητα των καταλόγων επικίνδυνων υλικών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κράτη μέλη, τρίτες χώρες και ενδιαφερόμενα μέρη για την καλύτερη επιβολή του κανονισμού.

Επιπλέον, χθες η Επιτροπή επικαιροποίησε τον ευρωπαϊκό κατάλογο μονάδων ανακύκλωσης πλοίων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει πλέον 43 μονάδες ανακύκλωσης πλοίων, μεταξύ των οποίων 21 ναυπηγεία στην ΕΕ, επτά στη Νορβηγία, 11 στην Τουρκία, τρία στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Επιτροπής και τον επικαιροποιημένο κατάλογο των μονάδων ανακύκλωσης πλοίων εδώ.

Αθηνά Παπακώστα

