Όλοι Mαζί Mπορούμε: Αγώνες για το περιβάλλον- 30 Μαρτίου – 13 Απριλίου – 4 Μαΐου

Οι αγώνες δρόμου του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ επιστρέφουν δυναμικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε 3 ξεχωριστές τοποθεσίες της Αττικής! Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την αναδάσωση και την προστασία του περιβάλλοντος τρέχοντας στη Πάρνηθα, στον Υμηττό και στη Λίμνη Μαραθώνα.

Ο σκοπός των αγώνων είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για την αγορά δέντρων, τα οποία θα φυτευτούν στις περιοχές που θα τρέξουμε, συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων μας!

Κάθε αγώνας θα περιλαμβάνει 3 διαδρομές:

5 χλμ.

10 χλμ.

Μια ειδική διαδρομή 1 χλμ. για τα παιδιά, γιατί και οι μικροί μας φίλοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά!

Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες είναι:

30 Μαρτίου στην Πάρνηθα

13 Απριλίου στον Υμηττό

4 Μαΐου στη Λίμνη Μαραθώνα

Για όσους συμμετέχουν θα υπάρχει ατομική χρονομέτρηση, ενώ οι δρομείς θα πάρουν ως αναμνηστικό ένα t-shirt του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Ελάτε να τρέξουμε μαζί για το μέλλον του πλανήτη μας, να αφήσουμε το αποτύπωμά μας και να προσφέρουμε στις επόμενες γενιές, το περιβάλλον που τους αξίζει.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές σύντομα!

Πηγή: skai.gr

