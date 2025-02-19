Σε ευθανασία θα υποβληθούν 90 φάλαινες που βγήκαν σε παραλία της Τασμανίας και στάθηκε αδύνατο να επιστρέψουν στον ωκεανό παρά τις προσπάθειες διασωστών.

Οι φάλαινες ξεβράστηκαν κοντά στον ποταμό Άρθρουρ στη δυτική ακτή της Τασμανίας όπου παρέμειναν πολλές ώρες καθώς ήταν αποπροσανατολισμένες και ταλαιπωρημένες. Για το λόγο αυτό όπως υποστήριξαν οι αρχές, αποφάσισαν να υποβάλλουν τα κήτη σε ευθανασία ώστε να μην ταλαιπωρούνται.

Οι φάλαινες εγκλωβίστηκαν κοντά στον ποταμό Άρθουρ, στη δυτική ακτή της Τασμανίας. Φωτό: Πρόγραμμα Θαλάσσιας Διατήρησης της Τασμανίας

Η τελευταία φορά που τόσες πολλές φάλαινες δολοφόνοι εγκλωβίστηκαν στην Τασμανία πριν από 50 χρόνια, τον Ιούνιο του 1974, όταν βγήκαν στην παραλία Black River στη βόρεια ακτή του νησιού.

📹Tragedy in Tasmania: 150 false killer whales stranded, 90 still alive



This is the first mass stranding of this scale in the region in the past 50 years, The Guardian reports.



The cause remains unknown, the remote location of the beach makes it difficult to rescue all of the… pic.twitter.com/UXiwmU8knI — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) February 19, 2025

Σε ανάλογες επιχειρήσεις για την επιστροφή φαλαινών στον ωκεανό είχαν χρησιμοποιηθεί μηχανήματα για τη μετακίνηση τους στο νερό. Αυτή τη φορά δεν ήταν δυνατό να σταλεί εξοπλισμός στην απομακρυσμένη και απρόσιτη τοποθεσία, όπως δήλωσε ο Μπρέντον Κλαρκ, από την Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής της Τασμανίας.

Wildlife rangers will begin shooting 90 dolphins stranded on a remote Australian beach, saying the stressed creatures will be euthanised after attempts to refloat them failedhttps://t.co/1kh0OL1I5Q pic.twitter.com/icX87LAbkz — AFP News Agency (@AFP) February 19, 2025

Οι πολίτες είχαν προειδοποιηθεί να μείνουν μακριά από τις φάλαινες για τη δική τους ασφάλεια, καθώς τα κήτη είναι μεγάλα και ζυγίζουν από 500 κιλά έως περίπου τρεις τόνους.

