Σε ευθανασία θα υποβληθούν 90 φάλαινες - δολοφόνοι που βγήκαν σε παραλία της Τασμανίας (βίντεο, φωτογραφίες)

Οι φάλαινες ξεβράστηκαν κοντά στον ποταμό Άρθρουρ στη δυτική ακτή της Τασμανίας όπου παρέμειναν πολλές ώρες καθώς ήταν αποπροσανατολισμένες και ταλαιπωρημένες

Σε ευθανασία θα υποβληθούν 90 φάλαινες που βγήκαν σε παραλία της Τασμανίας και στάθηκε αδύνατο να επιστρέψουν στον ωκεανό παρά τις προσπάθειες διασωστών. 

Οι φάλαινες ξεβράστηκαν κοντά στον ποταμό Άρθρουρ στη δυτική ακτή της Τασμανίας όπου παρέμειναν πολλές ώρες καθώς ήταν αποπροσανατολισμένες και ταλαιπωρημένες. Για το λόγο αυτό όπως υποστήριξαν οι αρχές, αποφάσισαν να υποβάλλουν τα κήτη σε ευθανασία ώστε να μην ταλαιπωρούνται. 

Οι φάλαινες εγκλωβίστηκαν κοντά στον ποταμό Άρθουρ, στη δυτική ακτή της Τασμανίας. Φωτό: Πρόγραμμα Θαλάσσιας Διατήρησης της Τασμανίας

Η τελευταία φορά που τόσες πολλές φάλαινες δολοφόνοι εγκλωβίστηκαν στην Τασμανία πριν από 50 χρόνια, τον Ιούνιο του 1974, όταν βγήκαν στην παραλία Black River στη βόρεια ακτή του νησιού.

Σε ανάλογες επιχειρήσεις για την επιστροφή φαλαινών στον ωκεανό είχαν χρησιμοποιηθεί μηχανήματα για τη μετακίνηση τους στο νερό. Αυτή τη φορά δεν ήταν δυνατό να σταλεί εξοπλισμός στην απομακρυσμένη και απρόσιτη τοποθεσία, όπως δήλωσε ο Μπρέντον Κλαρκ, από την Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής της Τασμανίας.

Οι πολίτες είχαν προειδοποιηθεί να μείνουν μακριά από τις φάλαινες για τη δική τους ασφάλεια, καθώς τα κήτη είναι μεγάλα και ζυγίζουν από 500 κιλά έως περίπου τρεις τόνους.

