SOS για αιωνόβιους ελαιώνες ποικιλίας χοντρολιάς ή θρουμπολιάς

Για την διάσωση και ανάδειξη των παραδοσιακών και αιωνόβιων ελαιώνων ποικιλίας χοντρολιάς ή θρουμπολιάς που φύονται στην περιοχή του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, κινητοποιείται ο δήμος με τη συνεργασία αρμόδιων φορέων της Κρήτης.

Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα είναι μεγάλο και από πλευράς της τοπικής κοινωνίας, και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα στο πλαίσιο του προγράμματος Clld/Leader, που υλοποιεί ο δήμος Αγίου Βασιλείου σε συνεργασία με τον οργανισμό Βιώσιμων Διατροφικών Προορισμών SFDO και το Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ.

Ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης επισήμανε ότι η ευρύτερη περιοχή έχει πληγεί από μια καταστροφική πυρκαγιά και από την πρώτη κιόλας μέρα αναπτύχθηκαν δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. "Παράλληλα δώσαμε μεγάλο αγώνα για την αποζημίωση των κατοίκων από τα κρατικά προγράμματα. Όλο αυτό το διάστημα προχωρήσαμε σε σειρά έργων τα οποία ανακούφισαν την περιοχή από την μεγάλη καταστροφή, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας ώστε ο τόπος να επουλώσει πλήρως τις πληγές του. Στρατηγικός μας στόχος είναι η ανασύσταση των πυρόπληκτων ελαιώνων, αφού η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί κύρια και παραδοσιακή απασχόληση στην περιοχή μας με την χοντρολιά να κατέχει κυρίαρχη θέση. Η επαναφορά των βιώσιμων πυρόπληκτων παραδοσιακών ελαιώνων μας θα συμβάλει στο εισόδημα των κατοίκων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής".

Επίσης, ο κ. Ταταράκης τόνισε πως σε αυτόν τον σχεδιασμό του δήμου θα συμβάλει και το νεοσύστατο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία του δήμου Αγίου Βασιλείου, το οποίο θα λειτουργήσει στο χώρο του πρώην γυμνασίου Μελάμπων, με σκοπό τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ημερίδας έγιναν στοχευμένες εισηγήσεις, εστιάζοντας στην παραγωγική διαχείριση του ελαιώνα, τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της χοντρολιάς, καθώς και τις δυνατότητες δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για την περιοχή. Οι εισηγήσεις είχαν στόχο την ευαισθητοποίηση των παραγωγών και της τοπικής κοινωνίας για τη σημασία της ιστορικής αυτής ποικιλίας και την ανάδειξή της μέσα από σύγχρονες και αναγεννητικές πρακτικές καλλιέργειας.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, ανάλογες δράσεις θα υλοποιηθούν και στις υπόλοιπες πυρόπληκτες περιοχές του δήμου Αγίου Βασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

