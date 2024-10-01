Ο ψυχρότερος χειμώνας περιμένει την Ευρώπη, με επερχόμενο το φαινόμενο La Niña, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Ο χειμώνας στην Ευρώπη προβλέπεται να είναι ψυχρότερος από πέρυσι -ο οποίος ήταν ο τρίτος ηπιότερος που έχει καταγραφεί στη Γερμανία- καθώς ένα εξασθενημένο φαινόμενο La Niña θα καταφθάσει επιτέλους. Αλλά και πάλι ο χειμώνας φέτος θα είναι θερμότερος από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους».

Ποιες χώρες θα «ξεπαγιάσουν» τον Οκτώβρη

Το περισσότερο κρύο θα υποστούν, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σκανδιναβία κατά τη διάρκεια του Οκτώβρη.

Ωστόσο, ζεστές είναι πιθανό να παραμείνουν η νοτιοανατολική Ευρώπη και η νότια Ισπανία, σύμφωνα με τη Maxar Technologies.

Για την Αθήνα συνεχίζεται ο καύσωνας τον Οκτώβρη

Η Αθήνα θα δει τη θερμοκρασία της να αγγίζει 32 βαθμούς Κελσίου στις αρχές Οκτώβρη, γεγονός που ακολουθεί ένα καλοκαίρι με καύσωνα και πυρκαγιές. Μια σειρά από ήπιοι χειμώνες βοήθησαν την Ευρώπη να ξεπεράσει την ενεργειακή κρίση, καθώς επιχειρεί την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα, τα ψυχρά κύματα θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στα δίκτυα ενέργειας της περιοχής, καθώς το φαινόμενο La Niña φέρνει συνήθως χαμηλότερες θερμοκρασίες στην Ευρώπη.

«Η σεζόν προβλέπεται να είναι θερμότερη από το κανονικό 10ετίας και 30ετίας, αλλά ψυχρότερη από πέρυσι», δήλωσε ο Matthew Dross, μετεωρολόγος της Maxar.

Πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη η La Niña

Υπάρχει 83% πιθανότητα η La Niña, μια κυκλική ψύξη από τον Ειρηνικό, να διαμορφωθεί τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, πιθανότητες αυξημένες σε σχέση με το 74% πριν από έναν μήνα, ανέφερε το Κέντρο Πρόβλεψης Κλίματος των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ξηρασία στην Καλιφόρνια, τη Βραζιλία και την Αργεντινή και σε βροχές στην Ινδονησία και την Αυστραλία, καθώς και να φέρει ψυχρότερο καιρό στην Ευρώπη.

''Για τον χειμώνα προβλέπεται ένα ασθενές/μέτριο φαινόμενο La Niña, το οποίο γενικά συνεπάγεται χαμηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες στη δυτική Ευρώπη, οπότε αναμένουμε κάποια ψυχρότερα φαινόμενα προς τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο'', δήλωσε ο Andrew Pedrini, μετεωρολόγος στην εταιρεία προβλέψεων Atmospheric G2.

Ο Pedrini πρόσθεσε ότι οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και οι βροχοπτώσεις πάνω από το κανονικό θα μπορούσαν να φέρουν περαιτέρω χιονοπτώσεις σε τμήματα της Ευρώπης. Τον περασμένο μήνα, η καταιγίδα Μπόρις έριξε 1,5 μέτρο χιόνι στις αυστριακές Άλπεις.

Η La Niña θα μπορούσε επίσης να περιορίσει τις ταχύτητες των ανέμων καθώς αρχίζει ο χειμώνας, σύμφωνα με τον Dross της Maxar, επηρεάζοντας την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Καταιγίδες σε δυτική και βόρεια Ευρώπη

Τις επόμενες εβδομάδες, μια σειρά καταιγίδων από τον Ατλαντικό είναι πιθανό να πλήττουν τη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη ανά λίγες ημέρες.

Η υψηλή πίεση δυτικά της Αφρικής θα παραμείνει σχεδόν στάσιμη, αναγκάζοντας τις καταιγίδες να κατευθύνονται μέσω του βόρειου Ατλαντικού προς τη δυτική και βόρεια Ευρώπη ανά λίγες ημέρες μέχρι τουλάχιστον τα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Tyler Roys, μετεωρολόγο της AccuWeather Inc. Ορισμένα τροπικά συστήματα θα απορροφηθούν από αυτές τις καταιγίδες, οδηγώντας σε έντονες βροχοπτώσεις.

«Ορισμένα από αυτά τα συστήματα θα ανακυκλωθούν πιθανότατα προς την Ευρώπη, δημιουργώντας σημαντική αβεβαιότητα στα μοντέλα καιρού, εκτός του ότι ενδεχομένως θα διαταράξουν το γενικό πρότυπο», δήλωσε ο Pedrini της Atmospheric G2».

Πηγή: skai.gr

