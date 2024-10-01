Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών 2024

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία προσκαλεί και φέτος φίλους και φίλες της φύσης και των πουλιών κάθε ηλικίας να γιορτάσουν μαζί της, τη φθινοπωρινή μετανάστευση εκατομμυρίων πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν τον χειμώνα, συμμετέχοντας στις κατά τόπους εκδηλώσεις της «Γιορτής των Πουλιών»

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών (EuroBirdwatch) είναι μια ξεχωριστή γιορτή που σηματοδοτεί την κορύφωση της φθινοπωρινής μετανάστευσης και αποτελεί την ιστορικότερη δράση παγκόσμιας εμβέλειας της BirdLife International. Πάνω από ένα εκατομμύριo άνθρωποι παίρνουν κάθε χρόνο μέρος σε κάποια Γιορτή Πουλιών και περισσότερα από 104 εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά έχουν καταγραφεί στα 31 χρόνια της διοργάνωσης.

Στην Ελλάδα, η πρώτη «Γιορτή των Πουλιών» διοργανώθηκε από την Ορνιθολογική το 1987.

Από την έναρξη του EuroBirdwatch, το 1993 και έως σήμερα, η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής Γιορτής, ταυτόχρονα με 40 ακόμα χώρες. Πανευρωπαϊκά, οι εορτασμοί κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο 5-6 Οκτωβρίου 2024 ενώ στην Ελλάδα δεκάδες είναι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν και φέτος σε κάθε γωνιά της χώρας, καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτώβρη.

Καθώς η Ελλάδα βρίσκεται πάνω σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τη μετανάστευση των πουλιών, κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων για την ανάγκη προστασίας των μεταναστευτικών πουλιών, καθώς η απώλεια και η υποβάθμιση των βιοτόπων που χρειάζονται για την επιβίωσή τους όλα τα πουλιά, μεταναστευτικά και μη, είναι ήδη ανησυχητική και αναμένεται να κλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει πάνω από 30 Γιορτές Πουλιών και πλήθος δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Όπως κάθε χρόνο, ο συντονισμός όλων των κατά τόπους εκδηλώσεων γίνεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, εθνικό εταίρο της BirdLife, σε συνεργασία με πλήθος φορέων όπως Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Περιβαλλοντικούς Συλλόγους, μουσεία, δήμους κ.ά.

Την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, η Ορνιθολογική επιστρέφει στον υγρότοπο της Βραυρώνας, για μια μεγάλη Γιορτή των Πουλιών σε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς για τα μεταναστευτικά πουλιά που ταξιδεύουν πάνω από την Αττική. Παρατήρηση πουλιών, δραστηριότητες για τα παιδιά, περιηγήσεις, απελευθέρωση αποθεραπευμένων πουλιών και πολλές άλλες δράσεις περιμένουν το κοινό, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

