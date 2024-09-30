Στις 27 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για τον προσδιορισμό του υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και των παράγωγων καυσίμων στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τα απανθρακοποιημένα αέρια και το υδρογόνο. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της Επιτροπής για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης βιομηχανίας υδρογόνου στην Ευρώπη. Παράλληλα, σήμερα δημοσιεύτηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της δεύτερης δημοπρασίας ανανεώσιμου υδρογόνου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου.

Η δέσμη μέτρων για τα απανθρακοποιημένα αέρια και το υδρογόνο ορίζει το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ως καύσιμο που συνεπάγεται μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 70% σε σύγκριση με το ορυκτό αέριο, και απαιτεί την ανάπτυξη ειδικής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των εκπομπών ρύπων του υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μέσω έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. Το εν λόγω σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού καθορίζει μια τέτοια μεθοδολογία. Η δημοσίευση του σχεδίου κανονισμού σχεδόν ένα έτος προτού εκπνεύσει η νόμιμη προθεσμίας έγκρισής του παρέχει ασφάλεια δικαίου στη βιομηχανία και τους επενδυτές.

Η δέσμη μέτρων για τα απανθρακοποιημένα αέρια και το υδρογόνο ευνοεί την ανάπτυξη των καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών διευκολύνοντας τη σύνδεση και την πρόσβαση στο υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου και εξασφαλίζοντας εκπτώσεις στα διασυνοριακά τιμολόγια και τα τιμολόγια έγχυσης. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα συμπληρώνει τον σχεδιασμό της αγοράς και τον νομικό ορισμό του ανανεώσιμου υδρογόνου, καθώς και το ευνοϊκό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή κατά τη θητεία της παρούσας Επιτροπής για την ανάπτυξη μιας πλήρως λειτουργικής αγοράς υδρογόνου, η οποία θα καλύπτει τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση.

Η Επιτροπή καλεί τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός τεσσάρων εβδομάδων. Μετά τη διαβούλευση, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη την κατατεθείσες απόψεις και θα προτείνει το τελικό σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία θα έχουν προθεσμία δύο μηνών για να εξετάσουν τις προτάσεις και είτε να τις δεχθούν είτε να τις απορρίψουν, πριν από την τελική έγκρισή τους από την Επιτροπή. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κορίνα Γεωργίου

