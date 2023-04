Sakura: H πρωϊμότερη άνθιση των κερασιών στο Κιότο της Ιαπωνίας από το 812μ.Χ. - Μαγικό τοπίο - Δείτε βίντεο - φωτογραφίες

Η εποχή της άνθισης της κερασιάς, το παραδοσιακό σημάδι έναρξης της άνοιξης της Ιαπωνίας, είναι ολοένα και πιο πρώιμη τις τελευταίες δεκαετίες. Οι συστηματικές καταγραφές της έναρξης άνθισης των κερασιών στο Κιότο ξεκίνησαν πριν από 1.200 χρόνια. Τα αρχεία από το Κιότο χρονολογούνται από το 812 μ.Χ. σε έγγραφα και ημερολόγια της αυτοκρατορικής αυλής.

Φέτος, το 2023, στην πόλη του Κιότο η πλήρης ανθοφορία των κερασιών πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου και αποτελεί την πρωϊμότερη άνθιση των κερασιών στο Κιότο από τις αρχές των καταγραφών που κρατάνε από το 812 μ.Χ. Δύο χρόνια πριν (2021), είχε καταγραφεί η δεύτερη πιο πρώιμη άνθιση στα χρονικά, στις 26 Μαρτίου 2021. Οι ολοένα και πιο πρώιμες ανθοφορίες τις τελευταίες δεκαετίες συνδέονται με την αυξανόμενη θερμοκρασία του πλανήτη, και της περιοχής της Άπω Ανατολής ειδικότερα.

Στο παρακάτω γράφημα (βλ. εικόνα 1) που ετοίμασε το Climatebook με δεδομένα από την Ιαπωνική Εθνική Υπηρεσία “Japanese Global Environment“, παρουσιάζονται όλες οι καταγραφές έναρξης άνθισης των κερασιών στην πόλη του Κιότο από το 812 μ.Χ. μέχρι σήμερα. Η μαύρη καμπύλη δείχνει τον κυλιόμενο μέσο όρο 50 ετών, και φαίνεται χαρακτηριστικά η μετακίνηση της περιόδου ανθοφορίας προς τον Μάρτιο.

Τα άνθη, “sakura” στα ιαπωνικά, διαρκούν μόνο λίγες μέρες, αλλά η εμφάνισή τους είναι πολύ σημαντική, τόσο από οικονομική όσο και από πολιτιστική άποψη. Φίλοι και οικογένειες συναντιούνται κάτω από τη σκιά τους, και το διαδίκτυο κατακλύζεται από φωτογραφίες κάθε χρόνο, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται το Κιότο.

«Στο Κιότο, τα αρχεία του χρόνου των εορτασμών των γιορτών της κερασιάς που χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα ανασυνθέτουν το παρελθόν του κλίματος και καταδεικνύουν την τοπική αύξηση της θερμοκρασίας που σχετίζεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη και την αστικοποίηση», σύμφωνα με παλαιότερη εργασία που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biological.

Ο Yasuyuki Aono, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Νομαρχίας της Οσάκα, παρακολούθησε τα δεδομένα μέχρι το 812.

«Έχω ψάξει και συλλέξει τα φαινολογικά δεδομένα για την πλήρη ημερομηνία ανθοφορίας της κερασιάς (Prunus jamasakura) από πολλά ημερολόγια και χρονικά που γράφτηκαν από αυτοκράτορες, αριστοκράτες, κυβερνήτες και μοναχούς στο Κιότο κατά την ιστορική εποχή», έγραψε.

