Σημαντικά γεωλικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Καμτσάτκα, στη Ρωσία, καθώς λίγες ώρες με τον σεισμό των 7.2 Ρίχτερ που εκδηλώθηκε στην περιοχή, εξερράγη το ηφαίστειο Shiveluch, εκτοξεύοντας τέφρα ακόμη και σε ύψος 8 χιλιομέτρων.

Το ηφαίστειο βρίσκεται σε απόσταση 280 χιλιομέτρων από την κατοικημένη παραθαλάσσια περιοχή Petropavlovsk-Kamchatsky.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού που προηγήθηκε της έκρηξης, ήταν 55 μίλια από το Petropavlovsk, με εστιακό βάθος τριάντα μιλίων. Παρά την ισχύ του σεισμού, δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια, ενώ δεν υπήρξαν και τραυματισμοί.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου:

Shiveluch volcano eruption, Sunday, 18.08.2024, view of the western/southwestern slope from 11:00 to 14:00 KST.



🎥 Frolov Viktor, IViS FEB RAS pic.twitter.com/U4g2bY0aks — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 18, 2024

Πηγή: skai.gr

