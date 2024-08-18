Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηφαίστειο εξερράγη μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα της Ρωσίας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Από την έκρηξη στο ηφαίστειο Shiveluch εκτοξεύτηκε τέφρα σε ύψος οκτώ χιλιομέτρων

Έκρηξη ηφαιστείου στη Ρωσία

Σημαντικά γεωλικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Καμτσάτκα, στη Ρωσία, καθώς λίγες ώρες με τον σεισμό των 7.2 Ρίχτερ που εκδηλώθηκε στην περιοχή, εξερράγη το ηφαίστειο Shiveluch, εκτοξεύοντας τέφρα ακόμη και σε ύψος 8 χιλιομέτρων.

Το ηφαίστειο βρίσκεται σε απόσταση 280 χιλιομέτρων από την κατοικημένη παραθαλάσσια περιοχή Petropavlovsk-Kamchatsky.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού που προηγήθηκε της έκρηξης, ήταν 55 μίλια από το Petropavlovsk, με εστιακό βάθος τριάντα μιλίων. Παρά την ισχύ του σεισμού, δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια, ενώ δεν υπήρξαν και τραυματισμοί.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου: 

Ηφαίστειο Ρωσία

Ηφαίστειο Ρωσία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία ηφαίστειο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark