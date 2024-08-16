Τους 28,9 βαθμούς Κελσίου έφτασε ο υδράργυρος στην επιφάνεια της Μεσογείου τον Δεκαπενταύγουστο, καταρρίπτοντας ένα ακόμη «ρεκόρ» υψηλών θερμοκρασιών.

Η υψηλότερη γνωστή ημερήσια θερμοκρασία καταγράφηκε χθες στα ύδατα της Μεσογείου, ανακοίνωσε στο AFP το βασικό κέντρο θαλασσίων ερευνών της Ισπανίας, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2023.

Στις 15 Αυγούστου, η μέση ημερήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της Μεσογείου έφθασε τους 28,90°C, καταγράφοντας νέο ρεκόρ μετά τους 28,71°C που μετρήθηκαν στις 24 Ιουλίου 2023, δήλωσε ο Χουστίνο Μαρτίνεθ, ερευνητής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Επιστημών (ICM) και του καταλανικού Ινστιτούτου ICATMAR.

Οι προκαταρκτικές αυτές μετρήσεις βασίζονται σε δορυφορικά στοιχεία της ναυτικής υπηρεσίας του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, που χρονολογούνται από το 1982.

«Η μέγιστη θερμοκρασία της 15ης Αυγούστου καταγράφηκε στις αιγυπτιακές ακτές, στο Ελ-Αρίς (31,96ºC), αλλά «η τιμή αυτή πρέπει να αντιμετωπισθεί με επιφυλακτικότητα» πριν από μία ενδελεχέστερη επαλήθευση, δήλωσε ο Χουστίνο Μαρτίνεθ.

Επί δύο διαδοχικά καλοκαίρια, η Μεσόγειος ήταν θερμότερη σε σχέση με το εξαιρετικού χαρακτήρα καλοκαίρι του καύσωνα το 2003, όταν η ημερήσια μέση θερμοκρασία μετρήθηκε στους 28,25°C στις 23 Αυγούστου. Αυτό το ρεκόρ διατηρήθηκε επί 20 χρόνια.

Το νέο χθεσινό ρεκόρ καταγράφεται έπειτα από έναν καυτό Ιούλιο για την περιοχή της Μεσογείου, ένα από τα hot points της κλιματικής αλλαγής, η οποία επλήγη από κύματα καύσωνα, ξηρασία και πυρκαγιές.

Οι θαλάσσιοι καύσωνες στη Μεσόγειο πλήττουν σοβαρά τα ψάρια, τα μαλάκια και τα φυτά, ευνοούν τα χωροκατακτητικά είδη και αυξάνουν εν δυνάμει την ένταση των βροχών λόγω του εντονότερου βαθμού εξάτμισης.

Σήμερα, το αξιοσημείωτο δεν είναι η μέτρηση της μέγιστης θερμοκρασίας σε μία δεδομένη ημέρα, αλλά η παρατήρηση μίας μακράς περιόδου που χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς κατάρριψη ρεκόρ, είχε εξηγήσει ο Χουστίνο Μαρτίνεθ όταν ισοφαρίστηκε το ρεκόρ του 2023.

«Από το 2022, οι θερμοκρασίες της επιφάνειας είναι υψηλές για μεγάλη περίοδο κατά ανώμαλο τρόπο, ακόμη και όταν λαμβάνουμε υπ' όψιν τη συνθήκη της κλιματικής αλλαγής», είχε πει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

