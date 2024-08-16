Ο «προάγγελος της καταστροφής», έτσι λέγεται το ψάρι τεράστιου μεγέθους που βρέθηκε στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια, αποτελώντας κακό οιωνό για τους Καλιφορνέζους.

Σαν μην έφτανε αυτό το ψάρι, εντοπίστηκε νεκρό.

Το λεγόμενο ψάρι-κουπί, φημίζεται ότι είναι προάγγελος της εκδήλωσης σεισμών και γενικά κακών μοιραίων γεγονότων. Το βρήκαν παραθεριστές που εξερευνούσαν με καγιάκ και ψαροντούφεκο την La Jolla Cove του San Diego.

Το ψάρι, «προάγγελος της καταστροφής» κράτησε την υπόσχεσή του και στην Καλιφόρνια έλαβε χώρα σεισμός 4,6 ρίχτερ, δύο μέρες μετά την ανακάλυψη του.

Οι αξιωματούχοι διενεργούν νεκροψία για να προσδιορίσουν τι σκότωσε το ψάρι και έστειλε το σώμα του σε ρηχά νερά.

Το αποκαλούμενο ψάρι-κουπί

Τα ψάρια-κουπιά είναι κάτοικοι βαθέων υδάτων και σπάνια τα βλέπουν οι άνθρωποι. Ακόμη και τα σώματά τους σπάνια επιπλέουν σε ρηχά νερά, κάνοντας την ανακάλυψη της περασμένης εβδομάδας εξαιρετικά σπάνια.

Μόνο 20 ψάρια-κουπιά έχουν ξεβραστεί σε ολόκληρη την πολιτεία από το 1901, ανέφερε το κέντρο ωκεανογραφίας.

Είναι «εντυπωσιακά μεγάλα, παράξενα ψάρια» με ένα μακρύ, ασημί σώμα σε σχήμα κορδέλας που μπορεί να φτάσει τα 9 μέτρα, σύμφωνα με το Ocean Conservatory.

Έχουν, επίσης, ανατριχιαστικά μεγάλα μάτια και «κόκκινες ράχες που προεξέχουν και σχηματίζουν ένα σύμπλεγμα που μοιάζει με στέμμα».

Πηγή: skai.gr

