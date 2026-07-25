Ρόδος: Σε υψηλή ετοιμότητα και σήμερα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένει και σήμερα η Ρόδος, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν διατηρούν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτών.

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, τόνισε ότι ολόκληρος ο μηχανισμός αντιμετώπισης εκτάκτων φαινομένων παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, με συνεχείς περιπολίες και στενή συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων.

Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι από αύριο, Κυριακή, ο δείκτης επικινδυνότητας για τη Ρόδο αναμένεται να υποχωρήσει από την κατηγορία 4 στην κατηγορία 3, δεν πρόκειται να υπάρξει εφησυχασμός. Αντίθετα, η επιχειρησιακή ετοιμότητα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε κάθε ενδεχόμενο.

Ο κ. Θωμάτος απηύθυνε παράλληλα έκκληση προς τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και με τη μείωση του δείκτη επικινδυνότητας, οι συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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