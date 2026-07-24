Σε κατάσταση ξηρασίας περιοχές της Ουαλίας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αντιμέτωπη με τον ξηρότερο Ιούλιο εδώ και σχεδόν δύο αιώνες βρίσκεται η Ουαλία, με τις παρατεταμένες συνθήκες ανομβρίας να οδηγούν στην κήρυξη ξηρασίας για το βόρειο τμήμα της χώρας και την περιοχή του Άνω Σέβερν.

Η απόφαση αυτή ήρθε ως συνέπεια των διαδοχικών καυσώνων, της ανησυχητικής πτώσης στη στάθμη των ποταμών και των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που δοκιμάζουν τις αντοχές των αρχών.

Στις δύο περιοχές που τέθηκαν σε καθεστώς ξηρασίας, η βροχόπτωση για αυτόν τον μήνα δεν ξεπέρασε το 2% των αναμενόμενων επιπέδων.

Την ίδια στιγμή, ζωτικής σημασίας ποτάμια της βόρειας Ουαλίας καταγράφουν ιστορικά χαμηλά στη στάθμη τους ή «φλερτάρουν» με το να στερέψουν εντελώς.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται εκεί. Οκτώ περιοχές της Αγγλίας βρίσκονται πλέον σε καθεστώς παρατεταμένης ανομβρίας, ένα στάδιο πριν την κήρυξη ξηρασίας.

Η χώρα έχει δεχθεί μόλις το 3% του μέσου όρου βροχοπτώσεων του Ιουλίου, ενώ τα νότια και ανατολικά της χώρας δεν έχουν δει ούτε σταγόνα βροχής.

Πρόκειται για τη μακροβιότερη περίοδο ξηρασίας που έχει καταγραφεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Ορισμένα ποτάμια έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμη και από αυτά του περσινού ισχυρού καύσωνα.

Οι αγρότες έχουν επηρεαστεί έντονα, αναγκαζόμενοι να ξεκινήσουν πρόωρα τη συγκομιδή τους, ενώ οι προειδοποιήσεις κάνουν λόγο για αποδόσεις στα σιτηρά που θα κινηθούν κάτω των προσδοκιών.

Η σημερινή εικόνα ξυπνά μνήμες από το περασμένο καλοκαίρι, όταν τεράστια τμήματα της Αγγλίας, της Ουαλίας και της ανατολικής Σκωτίας βρέθηκαν στο έλεος της ξηρασίας. Ήταν μια συνθήκη που ανακλήθηκε επίσημα μόλις τον περασμένο Μάρτιο, χάρη στις βροχές του φθινοπώρου και του χειμώνα που κατάφεραν να τροφοδοτήσουν ξανά τα ποτάμια και τους ταμιευτήρες.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία εκτιμά ότι, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, τα καλοκαίρια στη Βρετανία έως το 2070 θα γίνουν πιο ζεστά κατά 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου και ξηρότερα έως και κατά 60% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.