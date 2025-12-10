Στη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στην περιοχή του Πρίνου προχώρησε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Η Επιτροπή απαρτίζεται από επιστήμονες με εξειδίκευση στα συναφή επιστημονικά πεδία, στελέχη της ΕΔΕΥΕΠ, και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η πρωτοβουλία για τη σύσταση της Επιτροπής είχε παρουσιαστεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνη Στεφάτο, στο πλαίσιο των τακτικών θεσμικών συναντήσεων με εκπροσώπους των τοπικών αρχών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το έργο αποθήκευσης CO 2 στον Πρίνο.

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

- Δρ. Νικόλαος Κόκκινος, Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

- Δρ. Αναστασία Κυρατζή, Ομότιμη Καθηγήτρια Σεισμολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

- Δρ. Δημήτριος Σακελλαρίου, Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

- Δρ. Γεώργιος Συλαίος, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής καιΤεχνολογίας

- Δρ. Ευθύμιος Ταρτάρας, Επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών και Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ, και εκτελών χρέη οργανωτικού γραμματέα της Επιτροπής

Εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης:

- Μαρία Χαμητίδου, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

- Σωτήριος Λαζαρίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

Σχολιάζοντας τη σύσταση της Επιτροπής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, δήλωσε: «Η σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΔΕΥΕΠ, για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αξιόπιστη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, θεσμικούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους εθνικών επιστημονικών φορέων με γνωστική συνάφεια με το έργο. Το έργο εντάσσεται στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό και υπηρετεί τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης με όρους ασφάλειας, βιωσιμότητας και πλήρους συμμόρφωσης προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Αποστολή της Επιτροπής είναι να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου ως προς τις τεχνικές, επιστημονικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, να αξιολογεί τα διαθέσιμα δεδομένα και να διατυπώνει ανεξάρτητες, μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

